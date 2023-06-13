Режиссер Dragon's Dogma 2 обещает больше того, что любят фанаты. Карта в 4 раза больше, чем в оригинале ©

Спустя всего несколько недель после первого показа игрового процесса во время недавней демонстрации PlayStation Showcase, Capcom показала больше своего долгожданного сиквела ролевой игры Dragon’s Dogma 2 в сегодняшней трансляции Capcom Showcase, а режиссер Хидэаки Ицуно поделился новыми подробностями.

Ицуно хотел подчеркнуть, что игра после первой станет однопользовательской, но с помощью «пешек» ИИ, которым вы формируете свою индивидуальность и которыми можете поделиться с другими игроками. Он предположил, что у NPC в мире будет улучшенный ИИ, и что игрок сможет свободно формировать своего персонажа по своему усмотрению, принимая ситуации по своему желанию. Также будут доступны новые профессии (работы), помимо первоначальных девяти. Карта Dragon's Dogma 2 будет в четыре раза больше, чем в оригинальной игре.

Кроме того, Ицуно указывает, что Dragon's Dogma 2 будет иметь очень точную и реалистичную физику, которая сделает всех существ, которых мы встретим на нашем пути, чрезвычайно правдоподобными. Созданная с использованием передовых технологий, физика может быть использована в интересах игрока для получения дополнительных преимуществ в бою, поэтому игроки могут подходить к каждому бою и ситуации так, как они считают наиболее подходящим, в зависимости от преимуществ, предоставляемых окружающей средой или исследованием физического состояния и слабостей врагов.

Наконец, была предоставлена ​​некоторая информация о персонажах, в частности, два из них были выделены. Ульрика — владелица лука, тесно связанная с Воскресшими, а Надиния — верховная жрица зверолюдей, и обе будут центральными точками в истории игры.

Dragon’s Dogma 2 выходит на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК с Windows.