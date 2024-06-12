Ubisoft раскрыла несколько деталей третьего сезона Skull and Bones

Презентация Ubisoft Forward приоткрыла завесу над грядущими обновлениями Skull & Bones.
В третьем сезоне, под названием "По следам дракона", игроков ждёт:
- Новый сюжетный персонаж: отступница из фракции "Коготь Дракона", которая повлияет на мир игры и поможет в новых активностях.
- Легендарное чудище: летающий дракон, с которым предстоит сразиться.
- PvP-режим: новый способ прогрессировать и получать награды, доступный бесплатно (ограничено по времени).
Так же авторы показали новый геймплейный трейлер второго сезона, который стартовал 28 мая. Игроки встретят зловещих близнецов Хубак, смогут принять участие в новых активностях и получить новый корабль.
Напомним, что игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Зачем контент мертвой игре?
Хайп для самых маленьких и не особо вдумчивых.
там вся проблема что это огрызок "индийского океана" всего несколько кораблей и механики которые открываются через одно место. там вполне можно было бы uncharted water сделать только вот они жиденько сходили и пару шлюпов на воду спустили
В это кто то играет?