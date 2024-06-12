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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.5 473 оценки

Ubisoft раскрыла несколько деталей третьего сезона Skull and Bones

butcher69
Новости

Презентация Ubisoft Forward приоткрыла завесу над грядущими обновлениями Skull & Bones.

В третьем сезоне, под названием "По следам дракона", игроков ждёт:

  • Новый сюжетный персонаж: отступница из фракции "Коготь Дракона", которая повлияет на мир игры и поможет в новых активностях.
  • Легендарное чудище: летающий дракон, с которым предстоит сразиться.
  • PvP-режим: новый способ прогрессировать и получать награды, доступный бесплатно (ограничено по времени).

Так же авторы показали новый геймплейный трейлер второго сезона, который стартовал 28 мая. Игроки встретят зловещих близнецов Хубак, смогут принять участие в новых активностях и получить новый корабль.

Напомним, что игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Без негатива

Зачем контент мертвой игре?

5
Александр Дантес

Хайп для самых маленьких и не особо вдумчивых.

0
Alex40001

там вся проблема что это огрызок "индийского океана" всего несколько кораблей и механики которые открываются через одно место. там вполне можно было бы uncharted water сделать только вот они жиденько сходили и пару шлюпов на воду спустили

0
dimonea

В это кто то играет?

0