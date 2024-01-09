Слух: разработчики Dragon's Dogma 2 не отвечают за реализацию технологий DLSS 3 или AMD FSR

Современные игровые релизы все чаще стремятся предоставить игрокам самые актуальные технологии масштабирования, целью которых является повышение производительности на различных системах. Исключением не станет и ожидаемый ролевой экшен Dragon's Dogma 2, где на релизе обещают поддержку DLSS 3 и одну из версий AMD FSR. В компании Capcom довольно активно продвигают технологию масштабирования как одну из главных особенностей для ПК, но на самом деле разработчики игры не имеют к этим системам никакого отношения.
По крайней мере, именно так утверждает японский разработчик из Capcom, который пожелал остаться анонимным. На одном из японских форумов он представился как один из программистов графического движка RE Engine, который ранее использовался для ремейков Resident Evil и теперь стал основой для сиквела Dragon's Dogma 2.
Как отмечает сотрудник Capcom, непосредственные разработчики игр не имеют никакого отношения к DLSS 3, AMD FSR или любой другой технологии масштабирования. Более того, он утверждает, что даже инженеры-программисты не занимаются внедрением этих технологий. Перед командой стоит задача создать технически завершенный и отполированный продукт, поэтому все усилия направлены на оптимизацию процессов и доработку собственных систем, которые должны обеспечить хорошую производительность.
Технологии DLSS и AMD FSR служат исключительно для продвижения видеокарт и их производителей, считает анонимный разработчик. По его словам, масштабирование добавляется на поздних этапах разработки проекта, и этим занимается отдельная команда от AMD или Nvidia. Поэтому насколько они будут эффективны зависит уже не от самих создателей или их целей.
кто бы сомневался. Убивают оптимизацию и прикручивают свистоперделки
Они вообще ни за что не отвечают, им пох!!!!!!!!!!!