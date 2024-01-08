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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 239 оценок

Dragon's Dogma 2 будет поддерживать DLSS 3 на ПК при запуске

Procy_on
Новости

NVIDIA объявила, что долгожданная Dragon's Dogma 2 будет поддерживать DLSS 3 Frame Generation на ПК при запуске. Чтобы отпраздновать это объявление, команда зеленых поделилась новым трейлером.

В ролике показаны новые геймплейные сцены с ранее не встречавшимися персонажами. В нем также напоминается дата выхода: 22 марта 2024 года.

Стоит отметить, что пока неизвестно, будет ли игра поддерживать FSR 3.0 при запуске. Да, FSR 3.0 уступает DLSS 3. Однако это единственное решение, которое сейчас есть у владельцев видеокарт не-RTX40 (и AMD).

В игре также будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Однако, учитывая историю Capcom, мы ожидаем, что японская команда уберет ее через год или два после выхода игры.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Случайный Игрок

DLSS 3 на ПК при запуске

Ну понятное дело, что кирпичи за 200-300к не в силах потянуть игрулю в реальном разрешении, без мыла.

3
Phoentice

Всратая технология , все мылится что не запусти как будто у тебя зрение плохое .

2
Палыч Роков

генерация кадров отличная технология, графон вообще не портит, а фпс добавляет

-6
David1488 Палыч Роков

Если артефакты не учитывать.

0
Garris1304

Значит оптимизации можно не ждать)

1
Unicorling

А можно без длсс играть ?

0
saa0891

Можно конечно что за глупый вопрос.

-2
fox nemets

FSR 3 мод генерация кадров можно значит поставить))))найс

-2