Dragon's Dogma 2 будет поддерживать DLSS 3 на ПК при запуске

NVIDIA объявила, что долгожданная Dragon's Dogma 2 будет поддерживать DLSS 3 Frame Generation на ПК при запуске. Чтобы отпраздновать это объявление, команда зеленых поделилась новым трейлером.
В ролике показаны новые геймплейные сцены с ранее не встречавшимися персонажами. В нем также напоминается дата выхода: 22 марта 2024 года.
Стоит отметить, что пока неизвестно, будет ли игра поддерживать FSR 3.0 при запуске. Да, FSR 3.0 уступает DLSS 3. Однако это единственное решение, которое сейчас есть у владельцев видеокарт не-RTX40 (и AMD).
В игре также будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Однако, учитывая историю Capcom, мы ожидаем, что японская команда уберет ее через год или два после выхода игры.
DLSS 3 на ПК при запуске
Ну понятное дело, что кирпичи за 200-300к не в силах потянуть игрулю в реальном разрешении, без мыла.
Всратая технология , все мылится что не запусти как будто у тебя зрение плохое .
генерация кадров отличная технология, графон вообще не портит, а фпс добавляет
Если артефакты не учитывать.
Значит оптимизации можно не ждать)
А можно без длсс играть ?
Можно конечно что за глупый вопрос.
FSR 3 мод генерация кадров можно значит поставить))))найс