Слух: в пятницу выйдет демоверсия Dragon's Dogma 2 с одним боссом для прохождения

Не так давно в цифровом магазине Steam нашли намеки на предстоящую пробную версию Dragon's Dogma 2. Официально разработчики до сих пор не сообщали о выходе бесплатного издания игры или демоверсии, но в сети все больше инсайдеров заявляют о её скором выходе. Если верить последним слухам, демка ролевой игры выйдет уже на этой неделе для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Свежими новостями о демоверсии Dragon's Dogma 2 поделился инсайдер под ником ignusthewise. Стоит отметить, что этим пользователем еще не замечено громких утечек, однако он утверждает, что знаком с планами Capcom. По данным инсайдера, разработчики собираются использовать стратегию из Resident Evil, позволяя игрокам задолго до официального релиза опробовать небольшой отрезок из начала игры.
Демоверсия Dragon's Dogma 2 будет очень сильно напоминать пробную версию Resident Evil 4 Chainsaw Demo. Игрокам будет доступен для прохождения один из ранних этапов игры, где в конце обязательно предстоит сражение с боссом. Согласно информации от инсайдера, демка не будет ограничена по времени, но её нельзя будет назвать большой.
Dragon's Dogma 2 выходит на ПК и консолях уже 22 марта.
Это конечно хорошо, но убила фраза "позволяя игрокам задолго до официального релиза опробовать небольшой отрезок из начала игры." Да задолго, до релиза меньше месяца остаётся.