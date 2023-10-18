Создатели Dragon's Dogma 2 показали врагов на новых скриншотах ©

Разработчики Dragon's Dogma 2 в своих социальных сетях опубликовали несколько новых скриншотов, демонстрирующих врагов, с которыми игрокам придётся столкнуться, путешествуя по миру Грансиса, а также немного рассказали о них.

Големы — это искусственные формы жизни, созданные колдунами и состоящие из прочной, непроницаемой каменной конструкции, которая отражает магические и физические атаки. Единственный способ остановить его движение — сломать медали на его теле.

Химеры — четвероногие трехголовые монстры с обликом льва, козла и змеи. У каждой головы свой метод атаки, включая способность кусать, использовать магию и отравлять врагов.

Чешуйчатые ящерицы, произошедшие из семейства ящериц, в основном обитают возле воды и владеют оружием, похожим на копье. Отрубание хвостов может ослабить их и лишить желания сражаться.

Гарпии — жуткие летающие существа, верхняя часть тела которых напоминает женщину. Они часто парят в небе, готовые нанести удар. Их гипнотические крики могут усыпить вас, подставив под воздействие их острых птичьих когтей.

Волки охотятся стаями. Их часто можно встретить бродящими по близлежащим лесам и горным районам. В окружении этих зверей лучшая стратегия — сначала уничтожить вожака стаи.

Хобгоблины — это более высокий класс гоблинов с более развитым ростом. Они являются экспертами в охоте на добычу с безупречными движениями, а также умеют обращаться с оружием. Не недооценивайте и подходите с осторожностью.

Гоблины — вооруженные демоны, ростом меньше большинства людей. Они обладают ограниченным интеллектом, но свирепы и движутся инстинктивно. Они становятся враждебными и нападают стаями, если на их территорию вторгаются.

Dragon's Dogma 2 выйдет в 2024 году на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.