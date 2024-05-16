Похоже, что Assassin's Creed Shadows потребует постоянного подключения к сети

Компания Ubisoft сообщила много новой информации о Assassin's Creed Shadows после первого трейлера. В этом приключении феодальная Япония показана через призму двух персонажей, что знаменует собой возвращение к формуле Ubisoft из Assassin's Creed Syndicate.
Помимо подробностей об открытом мире, персонажах и различных изданиях игры, Ubisoft, похоже, подтвердила требование постоянного подключения к сети.
Согласно странице в цифровом магазине, PlayStation классифицирует Assassin's Creed Shadows как игру, требующую сетевой игры. Такой рейтинг обычно присваивается играм, которым требуется постоянное подключение к сети
Между тем, информация от Resetera подтверждает требование наличия интернета для установки игры с диска. Для сравнения, на странице магазина PlayStation нет аналогичных требований к Avatar: Frontiers of Pandora.
Это различие свидетельствует о том, что Ubisoft движется в сторону онлайнового подхода для Assassin's Creed Shadows. Возможно, это связано с платформой Infinity, которая привнесет в игру такие элементы, как боевые пропуска и микротранзакции.
Это, похоже, впервые для франшизы. Хотя для большинства людей в 2024 году наличие постоянного подключения к сети вряд ли является большой проблемой, фанаты явно не одобряют эту практику, поскольку она приводит к самым разнообразным проблемам.
Возможно, PlayStation допустила ошибку на странице своего магазина, но фанатам придется подождать дальнейших разъяснений от Ubisoft, если это действительно так. А пока, судя по всему, это начало новой эры для франшизы, которая пока может не слишком нравиться фанатам.
Плюсую
А потом они отключат сервера.
Так задача этого пропагандистского дерьма хотя бы просто окупиться ибо за это идеологическую обработку и антизрительский антинародный высер никто и никогда платить не будет, поэтому вся эта онлайн активация и денувы и ставятся. Мало им было что сетинг не западный и абсолютно далёкий от него(оно и не удивительно ибо олигархам нужна дешёвая рабочая сила и из Азии что бы загеноцидить коренную дорогостоящую), так ещё и главные герои стремная сильная баба и негр. Очевидно что это очередной провальный кал, существующий только благодаря дотациям помоек типа Blackrock за которыми стоят олигархи. Играть в такое прямой путь к своей кастрации
Да этот шлак уже с предыдущей части даже с торрентов скачивать западло а покупать так вообще стыдно.
Но шлакоеды найдутся всегда так что жду минусов от любителей жрать с лопаты от юбиков, я в вас верю !
Было бы оно ещё на торренте 😆
Да и слава богу что там этого шлака нет, нефига засорять хорошую площадку подобным мусором.
Откуда тебе знать? Ты же не играл 😆😆
Я прошел все части вплоть до Assassin's Creed Valhalla и единственные части которые понравились это вторая и синдикат хотя синдикат так себе а валхалла больше похожа на затянутое ммо, в новую часть играть желания никакого нету.
Ты не играл в мираж ну судишь игру.. МОЩНО)
Странно что юбики в последнее время делают откровенный кал, но все равно бояться,чтоб кто-то не спиратил - то денуву ставят, то даже постоянное соединение требуют.
Но, глядя на такой кал, не хочется в него играть даже если доплачивать будут
А между тем, какой-нибудь багованный и глючный Фаллаут-4, требующий большого количества модов для допиливания, судя по новостям, отлично продается без всяких защит даже спустя много лет
Хотя его пиратку легко найти и работает она стабильнее чем лиц
Взлома всё равно не будет..
Странно почему никого не смутил ценичек в 130 Карл бачей за полное издание где будет ещё магазин скинов.
потому что это не первый раз где за ультим издание столько требуют?
Все последние игры Юбисофт, не только Ассасины требуют у них онлайн подключение. Не оправдываю эту хрень, но это увы так.
Зашел сейчас на ютуб посмотреть трейлер нового кала от юбисофт. Скачал расширение для отображения количества дизлайков и был приятно удивлен. 196 тыс. лайков против 224 тыс. дизлайков. Хорошо что коммьюнити не стало хавать этот бред от душевнобольных разработчиков.
Желаю смерти этой компании.
Закапывают себя изо всех сил.
Контора тридворасов, пытаются опять это внедрить с первого раза не поняли, что это полная хрень.
Это че за валюта 5.599? шекели, драхма или че?
рупия индийская, курс 1.09₽ для справки)))
В голосину просто
Помню эту штуку во 2й части ну и на страдался)) в то время с инетом проблемы были. Но сейчас у кого интернета нет?
Но скорее всего инет просить будет ради магазина, как не мамонты в офлайне купят то?)) Ну са мо собой для защиты скорее всего что бы не взломали быстро
Для защиты у них Денуво постоянно. Хотя, вполне возможно, что с жесткой привязкой к онлайну откажутся платить за неё.
Всеравно г@вно затея