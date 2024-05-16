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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.6 225 оценок

Похоже, что Assassin's Creed Shadows потребует постоянного подключения к сети

butcher69
Новости

Компания Ubisoft сообщила много новой информации о Assassin's Creed Shadows после первого трейлера. В этом приключении феодальная Япония показана через призму двух персонажей, что знаменует собой возвращение к формуле Ubisoft из Assassin's Creed Syndicate.

Помимо подробностей об открытом мире, персонажах и различных изданиях игры, Ubisoft, похоже, подтвердила требование постоянного подключения к сети.

Согласно странице в цифровом магазине, PlayStation классифицирует Assassin's Creed Shadows как игру, требующую сетевой игры. Такой рейтинг обычно присваивается играм, которым требуется постоянное подключение к сети

Между тем, информация от Resetera подтверждает требование наличия интернета для установки игры с диска. Для сравнения, на странице магазина PlayStation нет аналогичных требований к Avatar: Frontiers of Pandora.

Это различие свидетельствует о том, что Ubisoft движется в сторону онлайнового подхода для Assassin's Creed Shadows. Возможно, это связано с платформой Infinity, которая привнесет в игру такие элементы, как боевые пропуска и микротранзакции.

Это, похоже, впервые для франшизы. Хотя для большинства людей в 2024 году наличие постоянного подключения к сети вряд ли является большой проблемой, фанаты явно не одобряют эту практику, поскольку она приводит к самым разнообразным проблемам.

Возможно, PlayStation допустила ошибку на странице своего магазина, но фанатам придется подождать дальнейших разъяснений от Ubisoft, если это действительно так. А пока, судя по всему, это начало новой эры для франшизы, которая пока может не слишком нравиться фанатам.

-20
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
MrGamerDad
8
211186

Плюсую

0
SGate

А потом они отключат сервера.

7
Voz

Так задача этого пропагандистского дерьма хотя бы просто окупиться ибо за это идеологическую обработку и антизрительский антинародный высер никто и никогда платить не будет, поэтому вся эта онлайн активация и денувы и ставятся. Мало им было что сетинг не западный и абсолютно далёкий от него(оно и не удивительно ибо олигархам нужна дешёвая рабочая сила и из Азии что бы загеноцидить коренную дорогостоящую), так ещё и главные герои стремная сильная баба и негр. Очевидно что это очередной провальный кал, существующий только благодаря дотациям помоек типа Blackrock за которыми стоят олигархи. Играть в такое прямой путь к своей кастрации

0
Destroited

Да этот шлак уже с предыдущей части даже с торрентов скачивать западло а покупать так вообще стыдно.

Но шлакоеды найдутся всегда так что жду минусов от любителей жрать с лопаты от юбиков, я в вас верю !

2
Cyberpadla 3077

Было бы оно ещё на торренте 😆

-1
Destroited Cyberpadla 3077

Да и слава богу что там этого шлака нет, нефига засорять хорошую площадку подобным мусором.

0
Cyberpadla 3077 Destroited

Откуда тебе знать? Ты же не играл 😆😆

-1
Destroited Cyberpadla 3077

Я прошел все части вплоть до Assassin's Creed Valhalla и единственные части которые понравились это вторая и синдикат хотя синдикат так себе а валхалла больше похожа на затянутое ммо, в новую часть играть желания никакого нету.

1
Cyberpadla 3077 Destroited
Да этот шлак уже с предыдущей части даже с торрентов скачивать западло

Ты не играл в мираж ну судишь игру.. МОЩНО)

-1
AndralStormborn

Странно что юбики в последнее время делают откровенный кал, но все равно бояться,чтоб кто-то не спиратил - то денуву ставят, то даже постоянное соединение требуют.

Но, глядя на такой кал, не хочется в него играть даже если доплачивать будут

А между тем, какой-нибудь багованный и глючный Фаллаут-4, требующий большого количества модов для допиливания, судя по новостям, отлично продается без всяких защит даже спустя много лет

Хотя его пиратку легко найти и работает она стабильнее чем лиц

2
Cyberpadla 3077

Взлома всё равно не будет..

1
Punisher1

Странно почему никого не смутил ценичек в 130 Карл бачей за полное издание где будет ещё магазин скинов.

1
Mazaxati

потому что это не первый раз где за ультим издание столько требуют?

0
Gelyr

Все последние игры Юбисофт, не только Ассасины требуют у них онлайн подключение. Не оправдываю эту хрень, но это увы так.

1
no homo

Зашел сейчас на ютуб посмотреть трейлер нового кала от юбисофт. Скачал расширение для отображения количества дизлайков и был приятно удивлен. 196 тыс. лайков против 224 тыс. дизлайков. Хорошо что коммьюнити не стало хавать этот бред от душевнобольных разработчиков.

Желаю смерти этой компании.

1
Кей Овальд

Закапывают себя изо всех сил.

1
6363

Контора тридворасов, пытаются опять это внедрить с первого раза не поняли, что это полная хрень.

0
211186

Это че за валюта 5.599? шекели, драхма или че?

0
211186

рупия индийская, курс 1.09₽ для справки)))

0
Empty account

В голосину просто

0
-zotik-

Помню эту штуку во 2й части ну и на страдался)) в то время с инетом проблемы были. Но сейчас у кого интернета нет?

Но скорее всего инет просить будет ради магазина, как не мамонты в офлайне купят то?)) Ну са мо собой для защиты скорее всего что бы не взломали быстро

-2
Кроллег

Для защиты у них Денуво постоянно. Хотя, вполне возможно, что с жесткой привязкой к онлайну откажутся платить за неё.

0
-zotik- Кроллег

Всеравно г@вно затея

0