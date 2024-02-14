Спутники игрока и классы в новом трейлере Dragon's Dogma 2

Новый ролевой экшен Dragon's Dogma 2 от Capcom определяет две главные составляющие, которые формируют основной игровой процесс на все прохождение игры. Первая относится к игровым классам, именуемым в этой игре призваниями. Ко второму важному аспекту RPG относятся пешки — местная итерация спутников главного героя. Этим двум элементам разработчики посвятили отдельный трейлер, рассказав больше подробностей о каждом из них.
Свежий трейлер Dragon's Dogma 2 позволяет увидеть несколько разных классов персонажей и пешек во время реального сражения. В начале игры для выбора будет доступен один из четырех основных классов, определяющий основной стиль сражения игрока:
- Бойцы владеют мечами и могут защищать союзников с помощью своих щитов.
- Лучники могут уничтожать врагов издалека с помощью смертоносных и точных выстрелов.
- Воры полагаются на ловкость и предпочитают динамичный стиль боя на разных дистанциях.
- Маги же способны поддерживать и атаковать с помощью разнообразных заклинаний.
По мере прохождения игры игрокам будут открываться новые призвания с более продвинутыми способностями во время боя.
В Dragon's Dogma 2 игроки не будут сражаться в одиночку, ведь их спины будут всегда прикрывать пешки. Пешки будут вам верными спутниками на протяжении всего приключения. Вы не только сможете создать собственного союзника, но вы также можете нанять до двух других пешек, созданных другими игроками. Это означает, что, как правило, в сражениях будет участвовать целая партия героев с уникальными способностями и навыками.
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Очень напоминает Скайрим но с улучшенной и более разнообразной боёвкой,дракончики такие няшные,только толпа компаньонов конечно напрягает.
Можно бегать и соло, и вдвоём
Без них будет очень туго, смысла нет так страдать, да и с ними веселее, бывают прикольные вещи отчебучивают.
Цену бы еще адекватную сделали....