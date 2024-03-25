Спутники игрока в Dragon's Dogma 2 могут сойти с ума и вырезать целые деревни и города

Некоторые игроки Dragon's Dogma 2 выразили обеспокоенность наличием в игре болезни Dragonsplague, которая, если не обращать внимания на ее признаки, способна разрушить весь игровой процесс. В то время как сообщество расхваливает геймплей Dragon's Dogma 2, оно также не забывает критиковать Capcom за практику микротранзакций и отвратительную оптимизацию.
Однако появилась еще одна особенность, которая, похоже, взволновала игроков Dragon's Dogma 2 как никакая другая. Перед выходом игры мы уже слышали про эту болезнь, но её катастрофические последствия стали известны только сейчас.
Как в оригинальной игре драконы могли настроить пешек против игрока, так они умеют делать и в Dragon's Dogma 2. Однако если в первой Dragon's Dogma это состояние было временным, то в сиквеле у пешек развивается болезнь, которая, если ее не лечить, приводит к тому, что они начинают сходить с ума. Доходит до того, что один из ваших зараженных спутников может вырезать практически всех жителей населенного пункта в котором вы решили остановиться на ночь.
Лучший способ избежать заражения - победить драконьего зверя так, чтобы пешка не попала под его влияние, поскольку при любой встрече с чудовищами есть шанс заразить пешку болезнью. Заразиться может как главная пешка, так и пешки других игроков, и эти зараженные пешки могут быть неосознанно наняты через Разлом в Dragon's Dogma 2. Однако есть и видимые признаки заражения, за которыми Восставший может следить. Глаза Пешки начнут светиться красным, она откажется выполнять команды и будет часто страдать от головной боли.
К сожалению, на данный момент, единственный известный способ вылечить главную пешку в Dragon's Dogma 2 - убить её, а затем вернуть через Разлом. Остальные пешки могут быть просто уволены и отправлены обратно в миры своих хозяев.
Это просто способ оптимизации от разрабов)
ХОТЕЛ НАПИСАТЬ А ТУТ УЖЕ)
Так это они не с ума сошли, а просто пытаются фпс повысить, чтобы хозяину комфортнее играть было.
Как в оригинальной игре драконы могли настроить пешек против игрока - серьезно? Такое было? За два прохождения - оригинала и Dark Arisen не припомню ничего подобного.
У меня пешки при виде летающего дракона встают перед ним в кучу и ждут пока тот их своим дыханием испепелит, хотя возможно это просто их не дюжий искусственный интеллект.
Дак игроки сами уже все вырезали, и без этих самых спутников XD
Прикольно!)))
Жестоко.
Чёт не доделали, нужно было добавить поликлиники для сдачи анализов и средства контрацепции для пешек, засунули бы их в свои микротразакции.
А вообще выглядит тупо, как одна пешка может вырезать весь город, там что, стражи нет или она сильней любой стражи? Это явная недоработка, но сама по себе концепция интересна.
Призрачным драконом она станет. И в такой форме всех вырежет. В 1ой части можно было с таким подраться на поляне.