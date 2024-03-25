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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 545 оценок

Спутники игрока в Dragon's Dogma 2 могут сойти с ума и вырезать целые деревни и города

butcher69
Новости

Некоторые игроки Dragon's Dogma 2 выразили обеспокоенность наличием в игре болезни Dragonsplague, которая, если не обращать внимания на ее признаки, способна разрушить весь игровой процесс. В то время как сообщество расхваливает геймплей Dragon's Dogma 2, оно также не забывает критиковать Capcom за практику микротранзакций и отвратительную оптимизацию.

Однако появилась еще одна особенность, которая, похоже, взволновала игроков Dragon's Dogma 2 как никакая другая. Перед выходом игры мы уже слышали про эту болезнь, но её катастрофические последствия стали известны только сейчас.

Как в оригинальной игре драконы могли настроить пешек против игрока, так они умеют делать и в Dragon's Dogma 2. Однако если в первой Dragon's Dogma это состояние было временным, то в сиквеле у пешек развивается болезнь, которая, если ее не лечить, приводит к тому, что они начинают сходить с ума. Доходит до того, что один из ваших зараженных спутников может вырезать практически всех жителей населенного пункта в котором вы решили остановиться на ночь.

Лучший способ избежать заражения - победить драконьего зверя так, чтобы пешка не попала под его влияние, поскольку при любой встрече с чудовищами есть шанс заразить пешку болезнью. Заразиться может как главная пешка, так и пешки других игроков, и эти зараженные пешки могут быть неосознанно наняты через Разлом в Dragon's Dogma 2. Однако есть и видимые признаки заражения, за которыми Восставший может следить. Глаза Пешки начнут светиться красным, она откажется выполнять команды и будет часто страдать от головной боли.

К сожалению, на данный момент, единственный известный способ вылечить главную пешку в Dragon's Dogma 2 - убить её, а затем вернуть через Разлом. Остальные пешки могут быть просто уволены и отправлены обратно в миры своих хозяев.

15
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
AndrewSolt

Это просто способ оптимизации от разрабов)

18
Alex40001

ХОТЕЛ НАПИСАТЬ А ТУТ УЖЕ)

0
MadDarkGuard

Так это они не с ума сошли, а просто пытаются фпс повысить, чтобы хозяину комфортнее играть было.

5
Kvakensky

Как в оригинальной игре драконы могли настроить пешек против игрока - серьезно? Такое было? За два прохождения - оригинала и Dark Arisen не припомню ничего подобного.

2
SixOtavio
0
MLShadow

У меня пешки при виде летающего дракона встают перед ним в кучу и ждут пока тот их своим дыханием испепелит, хотя возможно это просто их не дюжий искусственный интеллект.

0
Raphtallia
Спутники игрока в Dragon's Dogma 2 могут сойти с ума и вырезать целые деревни и города

Дак игроки сами уже все вырезали, и без этих самых спутников XD

1
askazanov

Прикольно!)))

1
ПетроНепетро

Жестоко.

0
MLShadow

Чёт не доделали, нужно было добавить поликлиники для сдачи анализов и средства контрацепции для пешек, засунули бы их в свои микротразакции.

А вообще выглядит тупо, как одна пешка может вырезать весь город, там что, стражи нет или она сильней любой стражи? Это явная недоработка, но сама по себе концепция интересна.

0
evrey616225

Призрачным драконом она станет. И в такой форме всех вырежет. В 1ой части можно было с таким подраться на поляне.

0