Спутники игрока в Dragon's Dogma 2 могут сойти с ума и вырезать целые деревни и города

Некоторые игроки Dragon's Dogma 2 выразили обеспокоенность наличием в игре болезни Dragonsplague, которая, если не обращать внимания на ее признаки, способна разрушить весь игровой процесс. В то время как сообщество расхваливает геймплей Dragon's Dogma 2, оно также не забывает критиковать Capcom за практику микротранзакций и отвратительную оптимизацию.

Однако появилась еще одна особенность, которая, похоже, взволновала игроков Dragon's Dogma 2 как никакая другая. Перед выходом игры мы уже слышали про эту болезнь, но её катастрофические последствия стали известны только сейчас.

Как в оригинальной игре драконы могли настроить пешек против игрока, так они умеют делать и в Dragon's Dogma 2. Однако если в первой Dragon's Dogma это состояние было временным, то в сиквеле у пешек развивается болезнь, которая, если ее не лечить, приводит к тому, что они начинают сходить с ума. Доходит до того, что один из ваших зараженных спутников может вырезать практически всех жителей населенного пункта в котором вы решили остановиться на ночь.

Лучший способ избежать заражения - победить драконьего зверя так, чтобы пешка не попала под его влияние, поскольку при любой встрече с чудовищами есть шанс заразить пешку болезнью. Заразиться может как главная пешка, так и пешки других игроков, и эти зараженные пешки могут быть неосознанно наняты через Разлом в Dragon's Dogma 2. Однако есть и видимые признаки заражения, за которыми Восставший может следить. Глаза Пешки начнут светиться красным, она откажется выполнять команды и будет часто страдать от головной боли.

К сожалению, на данный момент, единственный известный способ вылечить главную пешку в Dragon's Dogma 2 - убить её, а затем вернуть через Разлом. Остальные пешки могут быть просто уволены и отправлены обратно в миры своих хозяев.