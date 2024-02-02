В Dragon's Dogma 2 будет фоторежим: первое изображение показывает его функции

Dragon's Dogma 2 - одна из самых ожидаемых игр марта 2024 года по многим веским причинам. Теперь у геймеров, которые любят делать скриншоты и делиться впечатлениями, появится еще одна причина купить ее: в Dragon's Dogma 2 появится фоторежим, с помощью которого можно будет запечатлеть красоту игрового мира и интенсивность сражений, запечатлев даже самый незначительный момент битвы.
Подтверждение этому пришло из твита официального профиля Dragon's Dogma 2 в Twitter, который вы можете посмотреть ниже. Поскольку речь идет о японской версии, мы не можем детально разобраться в том, что означают опции, показанные на этом конкретном скриншоте, но в любом случае можно предположить, что это будет система, аналогичная тем, что встречаются в других играх.
Однако не стоит забывать, что это не совсем новинка, ведь в первой Dragon's Dogma тоже был фоторежим, хотя и скудный на опции. Учитывая, что в современных играх эта функция встречается все чаще, вероятно, что новая версия будет более качественной.
Если говорить о последних нововведениях Dragon's Dogma 2, то известно, что в ней не будет досок заданий и бесполезных индикаторов: по словам разработчиков, она будет более органичной.
Здорово. Может кому-то он на фиг не нужен, но мне нравится эта опция.
Та впервой тоже был.