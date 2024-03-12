В Dragon's Dogma 2 обнаружили забавный навык, который позволяет отправлять врагов в космос

Многие поклонники жанра RPG уже не терпят дождаться своего личного приключения в Dragon's Dogma 2, где можно будет экспериментировать с классами, персонажами и изучать открытый мир. К сожалению, до релиза ролевого экшена от Capcom осталась еще неделя, однако это не мешает особо пытливым геймерам делать интересные открытия уже сейчас. Внимательным пользователям удалось обнаружить крайне занятную способность в Dragon's Dogma 2, потенциально предоставляющую игрокам массу нестандартных возможностей.
Внимание игрового сообщества привлек один из второстепенных навыков класса "Мистический стрелок копья". Способность позволяет игрокам провести серию небольших ударов по выбранной цели, а финальный удар бросает противника в воздух. В отличие от многих других RPG, где точно такая же способность просто сбивала бы противника с ног, в Dragon's Dogma 2 игроки могут буквально отправить соперника в космос.
Многих пользователей в социальных сетях удивила физическая модель игры, которая позволяет проводить подобные атаки. Игроки уже сейчас пытаются проанализировать различные способы применения этой способности. В частности, их интересует, будет ли падение с такой высоты смертельным для врагов и наносит ли оно урон другим противникам, когда приземляются. Если способность будет работать реалистично, игроки обещают устроить челлендж и проходить боссов, убивая их бросанием мелких врагов.
Напомним, что ранее другие энтузиасты принялись создавать первые модификации для Dragon's Dogma 2 и уже делятся обнаженными персонажами.
Скоро все там будем, осталось 10 дней подождать.
Кто то внимательно ролик геймплея с прошлой недели посмотрел? Ну чтож молодец
настолько внимательно, что написал статью ради бонус..., простите. Ради невнимательных зрителей)))))
Подражание скайриму.