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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 348 оценок

Еще до релиза Dragon's Dogma 2 появились модификации, где энтузиасты раздевают женских персонажей

Gutsz
Новости

До выхода долгожданного сиквела Dragon's Dogma, на создание которого ушло больше 12 лет, остается чуть больше недели. Чтобы помочь игрокам скрасить утомительное ожидание перед релизом, разработчики из Capcom выпустили отдельный редактор персонажей, где можно уже сейчас создать своего персонажа и спутников. Пока обычные пользователи экспериментируют с внешностью героев и пытаются воссоздать известных персонажей, настоящие энтузиасты уже изучили и принялись создавать полноценные модификации для Dragon's Dogma 2.

Как оказалось, опубликованный бесплатный редактор персонажей Dragon's Dogma 2 содержит всю необходимую информацию, которая нужна для создания модов к самой игре. Автор самого известного менеджера модификаций к играм серии Resident Evil — Fluffy Mod Manager уже успешно адаптировал программу для работы с ролевым экшеном. От игроков не потребуется никаких дополнительных действий, менеджер будет стабильно работать с релизной версией игры и со всеми будущими обновлениями для неё. Скачать менеджер Fluffy Mod Manager можно прямо с нашего сайта, где доступна подробная инструкция по его использованию.

Вместе с модменеджером начали появляться и настоящие модификации. В первую очередь энтузиасты решили удовлетворить основной запрос большинства геймеров — раздеть всех женских персонажей. Мод на раздевание девушек также доступен для скачивания бесплатно прямо с нашего сайта. Кроме того, энтузиасты добавили поддержку AMD FidelityFX Super Resolution версии 3.0, однако его работоспособность еще предстоит проверить в полной версии игры. Следить за всеми модами к Dragon's Dogma 2, можно в соответствующем разделе "Файлы".

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Pimba

Capcom и ню моды это ж классика )))

7
Neko san

Редактор хороший, правда настройки волос не хватает

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5
D3Werty

И возможности передать сборку другим людям.

Я себе такую пешку сделал.

Спойлер
0
Neko san D3Werty

Я думал, что будет раса эльфов, а нам не выдали. Хотел лоли эльфийку сделать.

0
D3Werty Neko san

Она будет в игре. Возможно даже будет эльфиский город. Но увы не для ГГ. Там ток человек и кошкадевочка.

0
princefuture Neko san

уши заточить можно, а что еще от эльфов надо)

2
Neko san D3Werty

Мне только такие кошкадевочки нравятся

Спойлер
0
dostalker

Fluffy радует новостями) скоро девушек переоденут в боевое снаряжение, а так же лишат его🫣

0
ПетроНепетро

Интересно вот, а Чалотру можно сделать..

0
Everect

Вообще то, это должно было быть встроено в игру уже на релизе.

0