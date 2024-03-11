Еще до релиза Dragon's Dogma 2 появились модификации, где энтузиасты раздевают женских персонажей

До выхода долгожданного сиквела Dragon's Dogma, на создание которого ушло больше 12 лет, остается чуть больше недели. Чтобы помочь игрокам скрасить утомительное ожидание перед релизом, разработчики из Capcom выпустили отдельный редактор персонажей, где можно уже сейчас создать своего персонажа и спутников. Пока обычные пользователи экспериментируют с внешностью героев и пытаются воссоздать известных персонажей, настоящие энтузиасты уже изучили и принялись создавать полноценные модификации для Dragon's Dogma 2.
Как оказалось, опубликованный бесплатный редактор персонажей Dragon's Dogma 2 содержит всю необходимую информацию, которая нужна для создания модов к самой игре. Автор самого известного менеджера модификаций к играм серии Resident Evil — Fluffy Mod Manager уже успешно адаптировал программу для работы с ролевым экшеном. От игроков не потребуется никаких дополнительных действий, менеджер будет стабильно работать с релизной версией игры и со всеми будущими обновлениями для неё. Скачать менеджер Fluffy Mod Manager можно прямо с нашего сайта, где доступна подробная инструкция по его использованию.
Вместе с модменеджером начали появляться и настоящие модификации. В первую очередь энтузиасты решили удовлетворить основной запрос большинства геймеров — раздеть всех женских персонажей. Мод на раздевание девушек также доступен для скачивания бесплатно прямо с нашего сайта. Кроме того, энтузиасты добавили поддержку AMD FidelityFX Super Resolution версии 3.0, однако его работоспособность еще предстоит проверить в полной версии игры. Следить за всеми модами к Dragon's Dogma 2, можно в соответствующем разделе "Файлы".
Capcom и ню моды это ж классика )))
Редактор хороший, правда настройки волос не хватает
И возможности передать сборку другим людям.
Я себе такую пешку сделал.
Я думал, что будет раса эльфов, а нам не выдали. Хотел лоли эльфийку сделать.
Она будет в игре. Возможно даже будет эльфиский город. Но увы не для ГГ. Там ток человек и кошкадевочка.
уши заточить можно, а что еще от эльфов надо)
Мне только такие кошкадевочки нравятся
Fluffy радует новостями) скоро девушек переоденут в боевое снаряжение, а так же лишат его🫣
Интересно вот, а Чалотру можно сделать..
Вообще то, это должно было быть встроено в игру уже на релизе.