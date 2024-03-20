В свежем ролике Dragon's Dogma 2 сравнили на консолях и ПК

Вышло первое сравнительное видео Dragon's Dogma 2 PS5 vs Xbox Series X|S и PC, в котором показаны визуальные и технические различия между платформами.
Видео, созданное ютубером ElAnalistaDebits, показывает, что PC-версия - это самая лучшая версия. На PS5 игра работает в динамическом разрешении 4K со средним (разблокированным) FPS 38FPS. В то же время на Series X средняя частота кадров выше - около 40FPS, хотя среднее разрешение на консоли Microsoft несколько ниже по сравнению с версией для PS5.
Как и ожидалось, версия для ПК имеет самую высокую дальность прорисовки, но версия для PS5 занимает второе место, а версии для Xbox Series X и S имеют несколько меньшую детализацию теней и растительности вдали. Тени также немного более детализированы на консоли Sony по сравнению с версией Xbox Series X. Ютубер также упоминает о небольшой полосатости на некоторых поверхностях Xbox Series X и Series S. Посмотрите сравнительное видео выше и решите сами, какую версию вы выберете:
- Xbox Series S: Динамическое 1440p/~35fps с временной реконструкцией и разблокированной частотой кадров
- Xbox Series X: Динамический 2160p/~40fps с временной реконструкцией и разблокированной частотой кадров
- Playstation 5: Динамический 2160p/~38fps с временной реконструкцией и разблокированной частотой кадров
- ПК: максимальные настройки 2160p с DLSS Balanced | RT ON | | | RTX 4080 | i9 12900K | 32 ГБ DDR5 | SSD NVME
Некоторые другие технические нюансы подчеркнутые энтузиастом:
- Игра использует трассировку лучей для глобального освещения на PC, PS5 и XSX. Xbox Series S не имеет трассировки лучей. Эта настройка не влияет на тени и отражения.
- Трассировка лучей не может быть отключена на PS5/XSX.
- Время загрузки может быть быстрее на ПК, если у вас есть NVMe SDD. PS5 имеет небольшое преимущество над Xbox Series, хотя в данном разделе оно носит анекдотический характер.
- Xbox Series S рендерит в 1440p с временной реконструкцией, а PS5 и XSX - в 2160p. Среднее разрешение у PS5 немного выше, чем у XSX.
- Все три версии консолей имеют разблокированную частоту кадров. Невозможно зафиксировать ее на 30 кадрах в секунду.
- Частота кадров колеблется в пределах 30-45 кадров в секунду на всех трех платформах, хотя в XSX средний показатель немного выше, чем в PS5 (примерно на 2/3 кадра в секунду).
- Дальность прорисовки выше на ПК, за ним следует PS5. У Xbox S/X Series немного меньше деталей теней и растительности вдали.
- На PS5 тени также немного более детализированы по сравнению с XSX, особенно вдали.
- В серии Xbox S/X на некоторых поверхностях (особенно на сильно тесселированных участках) видны небольшие полосы.
- Отражения во всех версиях - SSR. В Xbox Series S качество отражений немного ниже.
Dragon's Dogma 2 выходит в конце этой недели, 22 марта, для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
довольно грустно что у пк нет теней у травона и тени еще като шумят и колбасятся в добавок тоу.
в остальном даже я не могу точно сказать в чем конкретно на пека графон лучше. помягче вроде освещение немного. а может это был просто ветер.
Ждём полное издание.
нашли, что поставить на ПК - DLSS Balanced, конечно будет графика не очень
"показывает, что PC-версия - это самая лучшая версия."
Очевидное - невероятное. :)))
графика хуже чем в смуте, это позор аххааахха
Для низких настроек вполне.
гг похож на манекена
Видать люди совсем стали забывать как раньше играли, играли запоем не из-за графики, а потому что игры были интересные и если геймплей перекрывает графику то она уже вторична, примеров много и в наши дни, если ищешь графику то увы можешь проходить мимо, а я да и многие не за этим ждут игру))
Можешь мне не рассказывать про раньше, я играю с 2000 года, готика моровинд ведьмак драгонэйдж массэффект, я всю индустрию видел/проходил, а этот кал на 4080 с длсс баланс с трудом идёт, это халтура , ладно бы квесты были на уровне ведьмака, но нет, этого нету в этой подделке даже близко. В ней сюжет для галочки.. Зато рекламная компания чуть ли не на уровне киберпанка, только киберпанк задал планку, а тут реклама для обувания хомячков, узкоглазых в частности.