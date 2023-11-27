Два года назад Dread Hunger была хитом в Steam, а теперь её убирают из продажи и закрывают серверы

Любителям многопользовательских игр живется нелегко. Даже если игра достигла большого успеха, это еще не значит, что ее будущее обеспечено. Последним примером этого стала игра на выживание Dread Hunger.

Разработчики игры сообщили, что официальные серверы Dread Hunger будут закрыты 1 января 2024 года.

Дебют игры состоялся 24 января 2022 года, так что она не продержалась на рынке и двух лет.

Неудача тем более болезненна, что игра стала неожиданным хитом первой половины 2022 года. Игра хорошо дебютировала, а затем с каждой неделей становилась все более популярной, практически каждую неделю устанавливая новый рекорд активности - до 107 982 одновременных пользователей.

Однако после этого количество игроков стало снижаться, и сейчас ежедневные рекорды составляют около 5 000 человек. Этого недостаточно для дальнейшего развития игры, тем более что ее серверы часто становятся объектом DDoS-атак, что влечет за собой большие расходы.

Однако разработчики не намерены оставлять игроков ни с чем. Разработчики предоставят инструменты, которые позволят фанатам создать собственные серверы, что даст им возможность продолжить игру.

Dread Hunger будет изъята из продажи 1 декабря. В настоящее время в рамках осенней распродажи в Steam на игру действует скидка 50%. Так что если вы заинтересованы в игре на фан-серверах, у вас есть последняя возможность приобрести эту игру.

Закрытие официальных серверов огорчает, но сам факт того, что разработчики позволят игрокам создавать свои собственные, является приятным сюрпризом. Поклонники большинства заброшенных игр не могут ожидать такого, а теперь у Dread Hunger есть шанс выжить благодаря сообществу.