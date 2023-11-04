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DreamWorks All-Star Kart Racing 2023 г.
4.9 10 оценок

Аркадная гонка DreamWorks All-Star Kart Racing стала доступна на ПК и консолях

monk70
Новости

DreamWorks Animation, Bamtang Games, GameMill Entertainment и Universal Games and Digital Platforms сообщили о выходе аркадной гонки DreamWorks All-Star Kart Racing для Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam.

DreamWorks All-Star Kart Racing — это гоночное соревнование, в котором участвуют двадцать самых знаковых персонажей DreamWorks Animation в фантастических сценариях, вдохновленных знаменитыми фильмами компании. Благодаря возможности играть в одиночку или в сетевой и локальной многопользовательской игре на разделенном экране, игра обещает массу удовольствия и активности для игроков всех возрастов.

11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
U1traMagnum

Заверните в три коробки)

1
ImpulsiveJacopo
1
tinsoman

Ну да, до этого ниткто не делал гонки с персонажами из мультов и игр. Эта игра точно будет популярна(шутка).

0
BoJack Horse
Ну да, до этого ниткто не делал гонки с персонажами из мультов и игр

А тебе где то говорили что это что то новое и что это инновации в мире гонок? или что?

2
ТентаклЪ

Где то утер слезы долларами Марио карт для свитча.

0
HomeWork

Мыло!

-1
KANSERVATOR

Пригожин затащил катку

-1
Робот Колдун

Прикольно. Чем-то даже напоминает Crash tag team racing и Motor Kombat из МКА

-2
Executor666

И марио карт, и крэш бандикут карт, и соник аллстарс карт, и покемон карт и сотню других подобных гонок

1
Робот Колдун Executor666

Не отрицаю, я говорил про игры в которые я сам раньше на ps2 играл

0