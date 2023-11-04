Аркадная гонка DreamWorks All-Star Kart Racing стала доступна на ПК и консолях

DreamWorks Animation, Bamtang Games, GameMill Entertainment и Universal Games and Digital Platforms сообщили о выходе аркадной гонки DreamWorks All-Star Kart Racing для Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam.
DreamWorks All-Star Kart Racing — это гоночное соревнование, в котором участвуют двадцать самых знаковых персонажей DreamWorks Animation в фантастических сценариях, вдохновленных знаменитыми фильмами компании. Благодаря возможности играть в одиночку или в сетевой и локальной многопользовательской игре на разделенном экране, игра обещает массу удовольствия и активности для игроков всех возрастов.
Заверните в три коробки)
Ну да, до этого ниткто не делал гонки с персонажами из мультов и игр. Эта игра точно будет популярна(шутка).
А тебе где то говорили что это что то новое и что это инновации в мире гонок? или что?
Где то утер слезы долларами Марио карт для свитча.
Мыло!
Пригожин затащил катку
Прикольно. Чем-то даже напоминает Crash tag team racing и Motor Kombat из МКА
И марио карт, и крэш бандикут карт, и соник аллстарс карт, и покемон карт и сотню других подобных гонок
Не отрицаю, я говорил про игры в которые я сам раньше на ps2 играл