Аркадная гонка DreamWorks All-Star Kart Racing стала доступна на ПК и консолях

Выбирайте одного из 20 забавных персонажей, таких как Шрек, По, Босс-молокосос, Иккинг и другие, и садитесь за руль своего карта. Вы можете настраивать свой карт по своему вкусу, добавляя разные детали и аксессуары. Покажите всем, кто здесь самый быстрый и ловкий.

Во время гонок вы посетите разные места из мультфильмов, такие как «Тридевятое королевство», «Город бергенов», «Мир духов», BabyCorp и «Нью-йоркский зоопарк». Каждая локация имеет свои особенности и секреты.

Вы можете соревноваться с другими игроками в сетевом режиме до восьми человек или устроить весёлую гонку с тремя друзьями на одном экране.