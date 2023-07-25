Шрек и Босс-молокосос: анонсирована DreamWorks All Star Kart Racing

Студия Bamtang Games анонсировала гоночную аркаду DreamWorks All Star Kart Racing. В ней игрокам будут доступны 20 персонажей и трассы, основанные на локациях из мультфильмов студии DreamWorks, в том числе «Шрек» и «Кунг-фу Панда».

У каждого героя игры будет уникальные автомобили. На трассах игроки смогут с помощью волшебных переключателей выбирать скрытые пути, чтобы получить особые награды.

DreamWorks All Star Kart Racing выйдет в 2023 году. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Стоимость гоночной аркады — $40, около 3,6 тыс. рублей по текущему курсу без НДС.