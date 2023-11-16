Для DREDGE стало доступно дополнение The Pale Reach

В этой игре вам предстоит отправиться в путешествие по мистическим местам, где вы будете ловить рыбу и раскрывать зловещие тайны, скрытые под водой. Продавайте свой улов местным жителям и выполняйте задания, чтобы раскрыть историю этих таинственных мест. Оснастите свое судно усовершенствованным оборудованием, чтобы вы смогли доплыть до самых дальних земель и вылавливать рыбу с самых глубин. Но будьте осторожны: время от времени на вашем пути могут попадаться незваные гости, которые захотят украсть ваш улов или нанести вам вред.