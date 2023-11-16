Для DREDGE стало доступно дополнение The Pale Reach

Black Salt Games и Team17 Digital сегодня выпустили «The Pale Reach», первое расширение для отмеченной множеством наград инди-приключенческой рыбалки DREDGE, в Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.
В DREDGE: The Pale Reach игроки смогут исследовать совершенно новый биом в мире DREDGE, которому потребуется дополнительное оборудование, в том числе новое грозное приспособление «ледокол», чтобы прорваться сквозь замерзшие айсберги. Игрокам, желающим раскрыть все тайны Бледного Предела, придется исследовать его ледяные глубины и пересечь кристальные каньоны, следуя по следам обреченной экспедиции, затерянной во времени. Заядлые океанографы также смогут забросить удочку или бросить ловушку, чтобы охотиться на 11 новых видов рыб и крабов, а также их аберрированных собратьев, одновременно покупая глыбы льда, чтобы продлить ценность их наиболее ценных уловов.
Второе платное расширение DREDGE, The Iron Rig, выйдет в начале 2024 года.
Жду полную версию.
откуда инфа про второе длц ? вроде бы только про одно речь шла.
трышак на кончиках пальцев