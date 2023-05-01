Создатели Dredge поделились дорожной картой на 2023 год ©

Разработчики популярной рыболовной видеоигры Dredge раскрыли дорожную карту нового контента и функций, которые поклонники могут ожидать в 2023 году.

Как стало известно из блога PlayStation Blog, в мае в игре появятся маркеры, а затем - пассивный режим, который обеспечит менее интенсивный опыт с неагрессивными монстрами. В этом же обновлении появится фоторежим, который поможет вам разблокировать камеру и поделится подсказками о том, как найти фауну, чтобы сделать снимки. Это произойдет ближе к концу второго квартала.

Третье обновление появится в третьем квартале и будет включать в себя настройку лодки, например, разблокируемые схемы окраски и флаги. Все упомянутое до сих пор будет бесплатным, а в четвертом квартале выйдет платное DLC, посвященное корпорации Ironhaven, которая стремится создать буровую операцию, но может иметь таинственные мотивы.

Игроку предстоит собирать материалы для строительства новых зданий и биоматерию для заправки буровой установки, знакомиться с новыми персонажами, создавать новое оборудование и ловить новую рыбу. С полной дорожной картой вы можете ознакомиться ниже.

Если вы не знакомы с Dredge, то это инди-игра, разработанная Black Salt Games и изданная Team 17. Игра доступна для PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One.