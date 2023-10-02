В Digital Foundry остались в восторге от того, как DriveClub выглядит на PS5 при 60fps ©

В 2014 году Evolution Studios представила поклонникам гонок DriveClub, но из-за многочисленных проблем с разработкой игру закрыли. Вряд ли мы увидим на PlayStation 5 ее официальную поддержку, но недавно Digital Foundry показала, как могла бы выглядеть гоночная игра на консолях текущего поколения.

Специалисты Digital Foundry выложили новое видео, в котором можно увидеть работу DriveClub в режиме 60 fps на PS5. Эксперимент стал возможен благодаря сломанной PS5, на которую было установлено обновление - патч снял ограничение на плавность анимации. Видео является частью предстоящего сотрудничества с моддером Illusion, который, как вы помните, уже выкладывал ролики работы многих игр для PS4 с нефиксированной частотой кадров на PS5.

Сразу же бросается в глаза, насколько восхитительно выглядит игра даже спустя девять лет, а 60 FPS - это и вовсе глазурь на торте. Кроме того, ниже вы можете увидеть сравнения производительности DriveClub на PS4 и PS4 Pro.

Но в данном случае примечательны даже не сами 60 кадров в секунду, а то, насколько прекрасно смотрится DriveClub на фоне других игр, вышедших в 2014 году. Множество геймеров под этим видео с восторгом отзываются об игре, да и в желающих приобрести гоночную игру после выхода обновления и полной поддержки PlayStation 5 нет недостатка.

К сожалению, Evolution Studios (которая с тех пор закрылась) так и не выпустила официальный апдейт для DriveClub с 60 FPS на PS5, так что данный патч максимально приближен к тому, что мы могли бы получить, выпусти Sony отдельное обновление для этой гоночной игры.