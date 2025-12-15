Кей-трак против апокалипсиса: DriveCrazy смешивает гонки, разрушения и кайдзю

Если бы существовала награда «Игровой транспорт года», в 2025-м её с уверенностью получил бы японский кей-трак. После ролей в симуляторах Promise Mascot Agency и Easy Deliver co. эта «самая милая в мире машинка» получила шанс покорить массовую аудиторию в инди-экшене DriveCrazy. Игра предлагает сумасшедший микс гонок, разрушений и битв с гигантскими существами на фоне рушащейся Японии.

Демоверсия начинается с участия в ежегодных гонках на кей-траках, где очки начисляются за всё: аккуратную езду, сбитый фонарный столб или падение в рисовое поле. Но вскоре на игроков обрушиваются инопланетяне, и приходится уворачиваться от ракет и лазеров среди разрушающихся зданий. К счастью, кей-трак — настоящий супергерой: он умеет делать «пончики», ездить на двух колёсах, передвигаться по стенам и разгоняться до сверхзвуковых скоростей благодаря мощному двигателю.

DriveCrazy чувствуется вдохновлённым Burnout и ранними гоночными играми с открытым миром вроде Midtown Madness. Мир может показаться слегка «полистироловым», но игра компенсирует это бешеным темпом, самоиронией и постоянными взрывами. Гонки перемежаются с битвами с боссами, включая гигантского медведя со светящимися глазами.

На этой неделе игра вышла из раннего доступа с обновлением 1.0, добавившим две новые локации, нового босса, возможность загружать припасы в кузов и финальную кат-сцену. До Рождества на DriveCrazy действует скидка 20%. Этот проект — отличный пример того, как небольшая студия способна превратить простую, но харизматичную машину в яркую, безумную звезду инди-игр.