Релизный трейлер сюжетного приключения Dros ©

Dros — это приключение для одного игрока, действие которого разворачивается в странном мире неправильно используемой алхимии. Скользкое маленькое существо и своенравный охотник за головами неохотно объединятся, чтобы выжить. Вместе они должны подняться вверх через рушащуюся Башню, которой правит коварный алхимик.

По пути можно встретить множество странных персонажей, таинственные сокровища, которые нужно собрать, и знания, которые нужно разблокировать.

Используйте способности обоих персонажей, чтобы пройти через Башню. Прыгайте, извивайтесь и скрывайтесь, играя за Маленького Дроса, и сражайтесь с жуткими врагами, играя за Капитана.

По мере вашего путешествия вверх по Башне вы будете общаться с рядом других странных существ. У каждого персонажа есть своя история, которую он может рассказать... свои трудности. Никто не может быть по-настоящему хорошим или по-настоящему злым.

Внутри Башни используйте мозги и мускулы, чтобы решать головоломки, сражаться с врагами и собирать алхимические сокровища. Разблокируйте записи журнала, которые расширяют знания мира и конкретизируют предысторию персонажей.