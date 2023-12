Проклятое озеро в первом трейлере хоррора Drowned Lake

Игра Drowned Lake создана бразильской студией Monumental Collab, которая продемонстрировала трейлер своей игры на PC Gaming Show: Most Wanted. Видео представляет собой коллаж из различных ракурсов - FMV, катание на лодке сверху вниз и "расследование" от первого лица, с мини-играми про рыбалку и управление инвентарем.

"В основе игры лежит расследование, управление ресурсами и выживание в условиях огромного озера", - говорит Monumental Collab. "В случае поражения они могут повторить свой путь с новым персонажем, но это не гарантирует, что они столкнутся с теми же ресурсами и проблемами, что и раньше".

Drowned Lake предваряют несколько смежных игр. Одна из них - прототип для гейм-джема, Our Lady of the Drowned Lake о ночном рыбаке по имени Бенто, который исчезает в озере. Новая Drowned Lake расширит эту историю, "предоставив новый взгляд на исчезновение Бенто и позволив игроку узнать, что же произошло на самом деле".

Другая связанная с ней игра - Teleforum, бесплатная, короткая визуальная новелла. Действие Drowned Lake происходит в той же вселенной, которую Monumental Collab описывает как Бразилию 90-х, в существовании которой они "не уверены".

Бразильские разработчики говорят, что они также черпают вдохновение в фольклорных ужасах и хотят "исследовать уникальный культурный фон, который не так часто встречается в играх (по сравнению, скажем, с играми, действие которых происходит в Японии или Северной Америке), и привнести человечность в проклятый сеттинг игры".

У Drowned Lake пока нет даты выхода, но у нее есть страница в Steam, и разработчики заявили, что они нацелены на вторую половину 2024 года.