В градостроительной стратегии Dubai Builder вы сможете построить Дубай с нуля ©

Games Incubator сообщила о новой игре в своем портфолио — Dubai Builder. В этой захватывающей стратегической игре игроки отправятся в путешествие, чтобы строить, развивать современный город и управлять им в сложной пустынной среде Дубая.

В Dubai Builder вы возьмете на себя роль градостроителя и менеджера, которому поручена грандиозная задача по созданию современного мегаполиса в самом сердце пустыни. Нынешний правитель и шейх Дубая предоставил вам редкую возможность наблюдать за развитием этого замечательного города и его окрестностей.

Начав со скромного бюджета посреди пустыни, вы получите доступ к набережной, и ваша миссия — стратегически распределить средства для строительства города. Тщательно спроектируйте планировку города, чтобы обеспечить высокое качество жизни его жителей, способствовать развитию бизнеса и развитию туризма.

Окружающая среда пустыни представляет собой множество проблем: от экстремальных климатических условий до нехватки ресурсов. Нефть — ключевой ресурс, который способствует прогрессу и развитию вашего города. Используйте близлежащие ресурсы для финансирования строительства города и удовлетворения потребностей вашего правителя. Более того, поощрять использование природных энергетических ресурсов для обеспечения устойчивого энергетического развития.