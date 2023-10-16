В градостроительной стратегии Dubai Builder вы сможете построить Дубай с нуля

Games Incubator сообщила о новой игре в своем портфолио — Dubai Builder. В этой захватывающей стратегической игре игроки отправятся в путешествие, чтобы строить, развивать современный город и управлять им в сложной пустынной среде Дубая.
В Dubai Builder вы возьмете на себя роль градостроителя и менеджера, которому поручена грандиозная задача по созданию современного мегаполиса в самом сердце пустыни. Нынешний правитель и шейх Дубая предоставил вам редкую возможность наблюдать за развитием этого замечательного города и его окрестностей.
Начав со скромного бюджета посреди пустыни, вы получите доступ к набережной, и ваша миссия — стратегически распределить средства для строительства города. Тщательно спроектируйте планировку города, чтобы обеспечить высокое качество жизни его жителей, способствовать развитию бизнеса и развитию туризма.
Окружающая среда пустыни представляет собой множество проблем: от экстремальных климатических условий до нехватки ресурсов. Нефть — ключевой ресурс, который способствует прогрессу и развитию вашего города. Используйте близлежащие ресурсы для финансирования строительства города и удовлетворения потребностей вашего правителя. Более того, поощрять использование природных энергетических ресурсов для обеспечения устойчивого энергетического развития.
А индусы там будут в рабстве погибать?
п.с. Видео выглядит не как игра, а как реклама на мобилках.
А эскортницы где??
Так вон крайняя справа же
очередной калотрышак можно построить а можно и не построить, нелинейный сюжет
Будет самая простая игра, находим нефть, получаем баксы и заставляем других всё делать за себя.
Обожаю отдыхать в ОАЭ. В ноябре снова полечу на отдых. Вообще ОАЭ 🇦🇪 страна 21 века. Хорошо, что у России есть такие друзья. Всем кто не был в Дубае, рекомендую.