Авторы Conan Exiles показали новые геймплейные трейлеры выживача Dune: Awakening

Компания Funcom представила новый трейлер к игре Dune: Awakening был представлен компанией Funcom, а также видеоролик о том, как студия адаптировала Арракис для своей MMO с открытым миром на выживание.

Dune: Awakening была представлена еще в 2022 году в рамках Gamescom Opening Night Live, но с тех пор информации о ней было не так много.

Новый трейлер под названием Survive Arrakis был показан во время 15-минутного шоу Funcom Dune: Awakening Direct и показал, как игровой персонаж исследует Арракис, как пешком, так и с помощью различных транспортных средств и других способов передвижения, например, пилотируя культовый Орнитоптер. В трейлере также были показаны культовые образы, такие как появление песчаных червей, а закончилось все тем, что игровой персонаж встретился лицом к лицу с Фрименами.

В пресс-релизе Funcom, сопровождавшем выставку, также сообщается, что ни в одном из видеороликов, показанных на выставке, включая трейлер игры Survive Arrakis, нет CGI. Funcom лишь скрыла пользовательский интерфейс, чтобы сделать игру более кинематографичной и напоминающей недавние фильмы о Дюне, но уточнила, что показанные кадры были либо непосредственно игровыми, либо проектными.

Игра разработана на движке Unreal Engine 5.2 и, судя по всему, использует такие возможности этого мощного игрового движка, как система освещения Lumen и система виртуализированной геометрии Nanite, чтобы создать впечатляющий визуальный эффект. Это также означает, что игроки получают точное представление о задачах, которые им предстоит решать в рамках Dune: Awakening, такие как гонки и сражения с другими игроками, сбор ресурсов с упавших машин. Также была показана механика строительства баз и убежищ из этих ресурсов: огромные башни собираются в коротких сериях, напоминающих таймлапс.

Несмотря на то, что на презентации не было сказано ни слова о спойлерах к фильмам, очевидно, что Funcom намерена сделать игру дополнением, в которое игроки смогут погрузиться после просмотра серии фильмов Legendary, но при этом они смогут выстраивать собственное повествование на Арракисе.