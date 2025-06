Dune: Awakening и Deltarune возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 3 по 10 июня 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером среди платных игр стала MMO-выживалка Dune: Awakening от Funcom.На втором месте расположилась Deltarune — RPG от создателя Undertale, которая сразу набрала популярность с более чем 130 тысячами онлайн-игроков и впечатляющими 98% положительных отзывов.

Тройку замкнул Elden Ring Nightreign — постапокалиптический слэшер, который не покидает топ после открытия предзаказов. Следом идут портативная консоль Steam Deck и экшен Stellar Blade.

В топ вернулась Lies of P, а её свежий DLC Overture занял 7-ю позицию. Замыкают десятку Rune Factory: Guardians of Azuma, Dead by Daylight и Clair Obscur: Expedition 33.