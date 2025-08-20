Dune: Awakening получит бесплатное обновление "Глава 2" и дополнение "Утраченная добыча"

Студия Funcom объявила о грядущих масштабных изменениях в Dune: Awakening. 10 сентября игра получит бесплатное обновление «Глава 2», а также сюжетное дополнение «Утраченная добыча».

Новый контент продолжит сюжет после событий первой главы и предложит игрокам свежие локации, встречи с новыми и знакомыми персонажами, а также более глубокое раскрытие тайн происхождения героя. Помимо сюжетной линии, в игру добавят новые случайные события, предметы экипировки, возможности кастомизации и другое.

Платное DLC сосредоточено на истории сбитого грузолета Гильдии сборщиков пряности, перевозившего уникальный груз, способный повлиять на судьбу всего Арракиса. Игрокам предстоит отыскать его, сразившись за ценную находку. В составе дополнения также появится новый транспорт — колесоход — и набор косметических предметов, включая уникальные раскраски и строительный сет «Меланжер».

DLC можно приобрести отдельно или в составе сезонного абонемента, который входит и в полное издание игры.

Уже сейчас любой желающий может протестировать игру в Steam в течение 10 часов. Тестовый период продлится до 24 августа. В пробной версии доступны основные механики, сюжет и исследование котловины Хагга, однако игроки будут размещены на отдельных серверах. При покупке полной версии прогресс персонажа и содержимое рюкзака сохраняются.

В ближайшее время в игре пройдет внутриигровое событие, которое напрямую свяжет текущий контент с событиями «Главы 2».