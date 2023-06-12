Разработчик Dune: Awakening обсудили основные принципы и показали новые альфа-кадры ©

ММО-игра на выживание Dune: Awakening от Funcom получила обширные новые альфа-кадры и интервью с разработчиком, который рассказал о пяти основных столпах — выживании, политике и интригах, бесконечном исследовании, общевойсковом бою, экспрессии и настройке (или SPICE).

Игроки могут управлять гильдиями с танками, песочными байками и многим другим и вступать в конфликты друг с другом. Однако на планете также скрываются массивные песчаные черви, и вам нужно быстро соображать, чтобы выжить. В отличие от большинства MMO, которые полагаются на горячие полосы и кулдауны, бой в Dune: Awakening более «посекундный и интенсивный», как сказал директор игры Вильяр Соммербакк в интервью PC Gamer.