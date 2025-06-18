В Dune: Awakening транспорт перестал убивать игроков

В патче исправили некоторые проблемы с выживанием на Арракисе

Студия Funcom выпустила обновление для MMO-песочницы Dune: Awakening. В патче разработчики исправили две самые раздражающие проблемы, на которые жаловались игроки. Главное изменение — транспорт больше не наносит урон. Теперь орнитоптеры и другая техника не смогут убить игрока случайным столкновением.

Другое важное нововведение затронуло PvP-зоны. Разработчики значительно увеличили время возрождения после смерти. Первое воскрешение в бою с другими игроками займет 70 секунд. Все последующие потребуют уже 115 секунд ожидания.

Dune: Awakening вышла на ПК 10 июня и получила смешанные отзывы. Выход игры на PlayStation 5 и Xbox Series ожидается не раньше 2026 года.