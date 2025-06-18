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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.2 231 оценка

В Dune: Awakening транспорт перестал убивать игроков

Solstice Solstice

В патче исправили некоторые проблемы с выживанием на Арракисе

Студия Funcom выпустила обновление для MMO-песочницы Dune: Awakening. В патче разработчики исправили две самые раздражающие проблемы, на которые жаловались игроки. Главное изменение — транспорт больше не наносит урон. Теперь орнитоптеры и другая техника не смогут убить игрока случайным столкновением.

Другое важное нововведение затронуло PvP-зоны. Разработчики значительно увеличили время возрождения после смерти. Первое воскрешение в бою с другими игроками займет 70 секунд. Все последующие потребуют уже 115 секунд ожидания.

Dune: Awakening вышла на ПК 10 июня и получила смешанные отзывы. Выход игры на PlayStation 5 и Xbox Series ожидается не раньше 2026 года.

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12
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
jax baron

ЗРЯ.

4
Raphtallia

Ну и хорошо, только игру это все равно не спасет.

2
Aleksey Aleshka

Пхахахаха

Пиковый онлайн 200к

Твою жёпу ничего уже не спасет

2
Raphtallia Aleksey Aleshka

Игре неделя. Посмотрим че будет к осени. И чью жопу надо будет спасать.

Лидер Мур Raphtallia

они уже окупили разработку, отзывы положительные, одна только жируха не довольна

Carissa7517
Теперь орнитоптеры и другая техника не смогут убить игрока случайным столкновением.

А как же "риолизм"?

1
ShowyAlberic
и получила смешанные отзывы

Рейтинг SteamDB: 83.89%

ЮрецОдесса

Самое глупое исправление. А все и за того что нытики, начали ныть что их в топ шмоте давят.. А то что ракетами очень сложно убить игрока и за того что там куча чем можно увернутся от ракет, это они не хотят исправить.

Raphtallia

Я думаю, если бы игроки не теряли шмотки при смерти, то никтоб не орал. Но разрабы ленивые моржи, им лень было сделать разный грейд, данжи, сайды, повторяхи (как в ммо) и они не придумали ничего лучше, как просто время от времени что-то отбирать у игрока, пусть и посредством смерти от того-же червя. Ведь игрок тогда снова пойдет крабить и будет сидеть в игре ради иллюзорной прогрессии, которой по сути и нет. Это обычный выжывач, которому привязали ммо активности и пвп, но это не ммо. Все!