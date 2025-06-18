В Dune: Awakening транспорт перестал убивать игроков

В патче исправили некоторые проблемы с выживанием на Арракисе
Студия Funcom выпустила обновление для MMO-песочницы Dune: Awakening. В патче разработчики исправили две самые раздражающие проблемы, на которые жаловались игроки. Главное изменение — транспорт больше не наносит урон. Теперь орнитоптеры и другая техника не смогут убить игрока случайным столкновением.
Другое важное нововведение затронуло PvP-зоны. Разработчики значительно увеличили время возрождения после смерти. Первое воскрешение в бою с другими игроками займет 70 секунд. Все последующие потребуют уже 115 секунд ожидания.
Dune: Awakening вышла на ПК 10 июня и получила смешанные отзывы. Выход игры на PlayStation 5 и Xbox Series ожидается не раньше 2026 года.
ЗРЯ.
Ну и хорошо, только игру это все равно не спасет.
Пхахахаха
Пиковый онлайн 200к
Твою жёпу ничего уже не спасет
Игре неделя. Посмотрим че будет к осени. И чью жопу надо будет спасать.
они уже окупили разработку, отзывы положительные, одна только жируха не довольна
А как же "риолизм"?
Рейтинг SteamDB: 83.89%
Самое глупое исправление. А все и за того что нытики, начали ныть что их в топ шмоте давят.. А то что ракетами очень сложно убить игрока и за того что там куча чем можно увернутся от ракет, это они не хотят исправить.
Я думаю, если бы игроки не теряли шмотки при смерти, то никтоб не орал. Но разрабы ленивые моржи, им лень было сделать разный грейд, данжи, сайды, повторяхи (как в ммо) и они не придумали ничего лучше, как просто время от времени что-то отбирать у игрока, пусть и посредством смерти от того-же червя. Ведь игрок тогда снова пойдет крабить и будет сидеть в игре ради иллюзорной прогрессии, которой по сути и нет. Это обычный выжывач, которому привязали ммо активности и пвп, но это не ммо. Все!