Релиз Dune: Spice Wars состоится уже на следующей неделе

Стратегия в реальном времени Dune: Spice Wars выйдет из раннего доступа в Steam уже 14 сентября, объявили издатель Funcom и разработчик Shiro Games. Напомним, проект пребывает в Early Access с 26 апреля 2022 года.
В полную версию игры, которая получила номер 1.0, войдет шестое крупное обновление, добавляющее Дом Эказ. Сейчас в общей сложности за бесценную пряность воюют шесть фракций.
Dune: Spice Wars — это стратегическая 4X-игра в реальном времени, в основу которой лег научно-фантастический бестселлер Фрэнка Герберта «Дюна». Игрокам предстоит возглавить свою фракцию и сражаться за контроль и господство над суровой пустынной планетой Арракис.
Что ж... поживём - увидим, скачаем - оценим. Благо ждать осталось немного. Пока самой атмосферной остаётся нетленная классика: Dune 2000.
Эт уже не дюна, а тек себе непонятно что.
дрисня для дебилов
Всего лишь одна планета? А вот в Starfield-е их 1000 вообще то.