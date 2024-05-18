Разработчики SCS в дороге - Скания Аккумуляторный завод

У нас для вас есть еще одна захватывающая серия сериала SCS On The Road! На этот раз мы отвезем вас на завод по сборке электрических аккумуляторов Scania в Сёдертелье, Швеция, где Немиро и Хенрик Гранквист, старший менеджер проекта Scania Group, расскажут вам все об этом предприятии.
Завод по сборке аккумуляторов Scania знаменует собой значительный шаг вперед в их стремлении к более устойчивому будущему. Этот объект, расположенный в сфере электрификации и сокращения выбросов, является маяком приверженности Scania инновациям и экологическому сознанию.
Этот эпизод был зафиксирован почти год назад, когда этот объект еще достраивался. А теперь давайте заглянем за кулисы этого сборочного завода и узнаем, как Scania собирает там аккумуляторы!
Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск! Мы обязательно представим вам больше из них в ближайшем будущем, поэтому обязательно подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе всех последних новостей. А пока увидимся на дороге!
Это шо за нах@й?
Братва катается, на хр.... им игру делать :)))
// Ilja Zinovjev