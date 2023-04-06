Данжен-кроулер Dungeon Drafters обзавелся датой релиза, но пока только на PC ©

Рогалик Dungeon Drafters выйдет на PC (Steam) 27 апреля, сообщили издатель DANGEN Entertainment и разработчик Manalith Studios в пресс-релизе. Ранее анонсированные версии игры для PlayStation 4, Xbox One и Switch подоспеют до конца текущего года, но точные даты будут объявлены позднее.

Dungeon Drafters — это загадочное приключение в подземелье, действие которого происходит в мире, где магия — это карты, а карты — это магия. Исследуйте древние руины, собирайте редкие карты и применяйте умные комбинации, чтобы побеждать врагов и создавать легендарную колоду заклинаний, которая может спасти мир. При встрече с врагом игра переключается на пошаговое сражение, а способности доступные игроку, зависят от карт, которые он возьмет из колоды.