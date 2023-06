На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача тактической RPG The Dungeon Of Naheulbeuk ©

Стала известная следующая бесплатная игра в сервисе Epic Games Store. С 29 июня тактическую ролевую игру Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos можно будет добавил в свою библиотеку совершенно бесплатно.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos представляет собой смесь приключений, захватывающих сражений и юмора, основанную на известном французском аудиокомедийном сериале, искусно высмеивающем ролевые игры и условности героического фэнтези.