Goat Simulator отмечает 10-летие новостями о DLC, презентацией капибары и многим другим

Издательства Coffee Stain Publishing и Coffee Stain North поделились специальным видеороликом, посвященным 10-летию Goat Simulator, а также некоторой новой информацией о предстоящих планах в отношении Goat Simulator 3.
Coffee Stain объявила 2024 год Годом Козы, и фанаты могут ожидать ответов на все свои вопросы в ближайшие месяцы с выпуском нескольких новых материалов, включая первое крупное DLC для Goat Simulator 3.
Вы можете посмотреть наше новое видео «Путешествие Пилгора», чтобы совершить (буквальное) путешествие по переулкам памяти и получить представление о том, что будет дальше с Goat Simulator 3. Будьте уверены, что есть еще много обновлений на подходе, включая крупное DLC, которое, мы уверены, вам понравится.
Игра для тех кто хочет почувствовать себя козлом
Отвратительная игра.
как и ты