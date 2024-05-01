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Goat Simulator 3 17.11.2022
Экшен, Другой симулятор, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Юмор
7.2 95 оценок

Goat Simulator отмечает 10-летие новостями о DLC, презентацией капибары и многим другим

monk70
Новости

Издательства Coffee Stain Publishing и Coffee Stain North поделились специальным видеороликом, посвященным 10-летию Goat Simulator, а также некоторой новой информацией о предстоящих планах в отношении Goat Simulator 3.

Coffee Stain объявила 2024 год Годом Козы, и фанаты могут ожидать ответов на все свои вопросы в ближайшие месяцы с выпуском нескольких новых материалов, включая первое крупное DLC для Goat Simulator 3.

Вы можете посмотреть наше новое видео «Путешествие Пилгора», чтобы совершить (буквальное) путешествие по переулкам памяти и получить представление о том, что будет дальше с Goat Simulator 3. Будьте уверены, что есть еще много обновлений на подходе, включая крупное DLC, которое, мы уверены, вам понравится.
-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Snake2105

Игра для тех кто хочет почувствовать себя козлом

0
Perseus_33

Отвратительная игра.

-2
Русик_96

как и ты

-3