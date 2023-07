В Steam стартовала раздача рогалика Dungeon of the Endless ©

Amplitude Studios и SEGA собираются выпустить новую часть Dungeon of the Endless, своего великолепного roguelike Tower Defense, но перед этим они решили раздать оригинальную игру в Steam: начиная с сегодняшнего дня и до 27 июля любой желающий может получить бесплатную копию Dungeon of the Endless для своей библиотеки и играть в нее на ПК в любое время.

Этот подарок можно понимать как стратегию для нас, чтобы познакомиться с сагой до премьеры Endless Dungeon, новой части, которая выйдет 19 октября как на компьютерах, так и на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Switch.