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Dungeonborne 2026 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Инди, От первого лица, Фэнтези, Подземелья
7.4 29 оценок

Демо-версия Dungeonborne собрала больше всего внимания на февральском фестивале "Играм быть"

Gruz_
Новости

Компания Valve подвела итоги прошедшего в 2024 году первого фестиваля "Играм быть" (Steam Next Fest) и обнародовала перечень самых популярных демоверсий, с которыми успели познакомиться геймеры.

Так, наиболее востребованной в рамках Steam Next Fest стала экшен-RPG Dungeonborne. Данный проект действительно оказался весьма интересным и может стать одним из главных открытий в 2024 году.

Топ-10 самых популярных демоверсий на февральском фестивале "Играм быть" в Steam (в порядке убывания количества уникальных игроков за неделю фестиваля):

Благодаря данному списку можно понять, к каким играм действительно стоит присмотреться. В любом случае, вы всегда можете найти их страницы в магазине Steam, чтобы узнать все подробности. Ознакомиться с полным списком 50 лучших игр можно непосредственно по этой ссылке.

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