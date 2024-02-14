Демо-версия Dungeonborne собрала больше всего внимания на февральском фестивале "Играм быть"

Компания Valve подвела итоги прошедшего в 2024 году первого фестиваля "Играм быть" (Steam Next Fest) и обнародовала перечень самых популярных демоверсий, с которыми успели познакомиться геймеры.
Так, наиболее востребованной в рамках Steam Next Fest стала экшен-RPG Dungeonborne. Данный проект действительно оказался весьма интересным и может стать одним из главных открытий в 2024 году.
Топ-10 самых популярных демоверсий на февральском фестивале "Играм быть" в Steam (в порядке убывания количества уникальных игроков за неделю фестиваля):
- Dungeonborne;
- Stormgate;
- Pacific Drive;
- Homeworld 3;
- Backpack Battles;
- Dread Dawn;
- Millenia;
- Balatro;
- Rotwood;
- Deviator.
Благодаря данному списку можно понять, к каким играм действительно стоит присмотреться. В любом случае, вы всегда можете найти их страницы в магазине Steam, чтобы узнать все подробности. Ознакомиться с полным списком 50 лучших игр можно непосредственно по этой ссылке.