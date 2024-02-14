Демо-версия Dungeonborne собрала больше всего внимания на февральском фестивале "Играм быть"

Dungeon Crawler c элементами RPG и экшена, позволяющий как в одиночку, так и в кооперативе с двумя друзьями совершить набег на опасные подземелья, полные сокровищ и ужасных чудовищ.

В игре представлен широкий выбор уникальных классов персонажей со своим оружием, навыками и особенностями. Вы можете стать ловким разбойником, могущественным чародеем, несокрушимым рыцарем смерти или любым другим героем на ваш выбор. Бои в Dungeonborne отличаются особой динамичностью и требуют мастерства — здесь важно умело чередовать блоки, увороты и мощные контратаки в стремительном танце стали и магии.

Помимо сражений вас ждёт множество RPG-элементов. Это и случайно генерируемые предметы с разными аффиксами, и система улучшения экипировки при помощи драгоценных камней, и охота за десятками уникальных легендарных вещей. Всё это позволит создать персонажа под ваш идеальный игровой стиль.