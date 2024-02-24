Последний трейлер Dungeons of Hinterberg раскрывает окно релиза на лето 2024 года

Разработчик Microbird и издатель Curve Games объявили о задержке выхода приключенческого экшена Dungeons of Hinterberg. Изначально игра должна была выйти весной 2024 года, но теперь переносится на лето 2024 года. О задержке было объявлено вместе с новым трейлером, который вы можете посмотреть ниже.

Помимо объявления о новом сроке выхода, новый трейлер также позволяет взглянуть на живописную местность Хинтерберга. Среди локаций, показанных в трейлере, - вершины Доберкогеля, леса Хинтервальда, заснеженный Кольмштайн и болота Бруннельсумпф.

В трейлере также показаны некоторые побочные развлечения, которые будут доступны в городе Хинтерберг: игроки смогут отдохнуть в баре с другом или даже сходить в кино.

Dungeons of Hinterberg была представлена еще в июне 2023 года во время Xbox Games Showcase. Действие игры разворачивается вокруг главной героини Луизы, которая отправляется в деревню Хинтерберг, где наличие магических подземелий вызвало рост туризма.

Dungeons of Hinterberg выйдет на PC и Xbox Series X/S. Игра также запланирована к выходу на PC и Xbox Game Pass.