Живописный ролевой экшен Dungeons of Hinterberg получил релизный трейлер

Curve Games и Microbird сообщили о релизе Dungeons of Hinterberg - однопользовательскую ARPG и социальный симулятор, действие которого разворачивается в австрийских Альпах. Игра уже доступна на консолях и через пару часов выйдет на ПК.

Игра сочетает в себе геймплей hack 'n' slash action RPG с элементами социального симулятора, позволяя игрокам сражаться с чудовищными существами из альпийских мифов, исследовать подземелья и завязывать дружеские отношения.

Отправляйтесь в Hinterberg, очаровательную альпийскую деревушку, где вас ждут не только захватывающие пейзажи и свежий горный воздух, но и волшебные подземелья, кишащие монстрами из альпийских легенд.

Dungeons of Hinterberg предлагает:

25 подземелий: каждое со своим уникальным испытанием, будь то битва, головоломка или сражение с боссом.

каждое со своим уникальным испытанием, будь то битва, головоломка или сражение с боссом. Более 20 типов врагов и множество эпических боссов.

и множество эпических боссов. 4 красочных биома: каждый с 5-7 подземельями.

каждый с 5-7 подземельями. Более 10 локаций для исследования в самом Hinterberg.

для исследования в самом Hinterberg. 20+ персонажей: с которыми можно подружиться и пообщаться.

Глубокие отношения с другими жителями Hinterberg могут открыть доступ к особым способностям, геймплейным механикам и ценным предметам, которые помогут вам в прохождении игры.

Dungeons of Hinterberg уже доступна в Steam, Xbox Series X|S, Windows 10/11 PC и Xbox Game Pass