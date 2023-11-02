Новый трейлер ретро-шутера Dusk сравнивает ремастер с оригиналом

Вскоре шутер от первого лица Dusk эволюционирует в Dusk HD, благодаря чему он получит более качественные 3D-модели, переделанные текстуры и в целом большее количество графических деталей, оставаясь при этом бумер-шутером и не отказываясь от взрывного геймплея.

New Blood Interactive опубликовала новый трейлер, в котором сравниваются старая и новая версии, чтобы показать проделанную работу. Кадры также служат подтверждением действительно интересной информации, которая порадует фанатов. Dusk HD будет предоставляться в качестве бесплатного обновления всем владельцам Dusk. Она также будет без DRM (особенно в GOG) и не будет обязательной в том смысле, что исходную версию игры по-прежнему можно будет выбрать. Более того, её можно будет на 100% модифицировать.

Dusk HD выйдет 11 декабря 2023 года.