Благодаря краудфандингу в 2025 году появится настольная игра по Dying Light

Издательство Techland и Glass Cannon Unplugged запустили страницу на Kickstarter для настольной игры по Dying Light. Сбор средств на настольную игру начнется в ближайшие несколько дней, а доставка финального издания намечена на июнь 2025 года. Начальная цель - достичь 50 тысяч евро.

По словам разработчиков, игра будет "основана на игральных костях" с системой "создания визуально впечатляющих комбо". Проект также обещает предложить "ускоренную адаптацию" двух игр, созданных Techland.

Glass Cannon Unplugged представит в игре паркур и боевые механики, систему исследования городов и цикл дня и ночи. В этом плане погодные факторы станут интересным дополнением, так как некоторые компоненты будут проявлять уникальные качества с помощью ультрафиолетового освещения.

Как сообщают создатели проекта, настолка Dying Light будет рассчитана на 1-4 игроков с упором на совместное прохождение. У каждого из четырех героев будет свой набор навыков, а руководство покажет, как меняется город по ходу кампании. Каждый бегун и враг будет представлен детализированной миниатюрой, а игровые системы включают в себя колоды карт и кубики с заданиями, подчеркнутыми в их дизайне.

Чтобы узнать больше о проекте, созданном по мотивам франшизы Techland, просто посетите его официальную страницу. А если вы хотите внести свой вклад для участия в краудфандинге, достаточно просто включить уведомления.