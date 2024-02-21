Mechanics VoiceOver показывают процесс работы над локализацией Dying Light

Много времени прошло с момента анонса локализации Dying Light, от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver, однако сегодня они решили нарушить молчание и сообщить много важных новостей касаемо этой локализации:

Многие интересовались статусом локализации Dying Light, ибо мы ничего после анонса озвучки не выкладывали и не делились прогрессом и какими-либо новостями. Ответим коротко: проект уже как несколько месяцев постепенно озвучивается, даже сведены полностью некоторые персонажи основной игры и двух дополнений - это не может не радовать. И в доказательство своих слов хотим поделиться с вами бэкстейджем, где вы сможете оценить работу профессиональных актеров, а также увидеть наглядный пример звучания шикарного зомби-хоррора на великом и могучем. В данном ролике вы увидите за работой Андрея Вальца, Сергея Пономарёва, Веронику Саркисову и Дмитрия Поляновского!

Также Механики отметили, что данный видеоролик неспроста является 3 частью и остальные 2 ролика могут посмотреть те, кто оформили платную подписку VK Donut и Boosty