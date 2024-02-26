Настольная игра по Dying Light получила трейлер в честь скорого старта кампании на Kickstarter

Dying Light стала мировым брендом и одним из самых продаваемых серий игр о зомби в истории индустрии. После двух успешных игр недавно была анонсирована еще одна игра франшизы.

Первый Dying Light была продана сумасшедшим тиражом в 30 миллионов копий, а вышедшая в 2022 году Dying Light 2 уже привлекла более 5 миллионов покупателей. Сможет ли бренд Techland превзойти улучшить этот результат? Конечно да, но последний проект с живыми мертвецами, вероятно, не то, что вы ожидаете. Поляки вместе с Glass Cannon Unplugged, авторами, в частности, Apex Legends: The Board Game, наконец показали нам первый трейлер проекта, представленного несколько месяцев назад.

Dying Light: The Board Game официально выходит, и похоже, что авторы хотят перенести цифровой опыт в реальный мир настольных игр. 27 февраля на Kickstarter будет запущена краудфандинговая кампания по финансовой поддержке игры и ее продвижению, и здесь действительно есть чего ждать. Настольная игра Dying Light предлагает нам уникальную систему паркура, эффективные способы избавления от зомби и ряд других увлекательных аттракционов.