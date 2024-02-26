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об игре
Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби , Кооператив
8.9 7 984 оценки

Создатели Dying Light не переживают из-за того, что в первую часть играло больше людей, чем в сиквел

Gruz_
Новости

Как отмечает PCGamesN, на протяжении многих месяцев Dying Light была чуть более популярна, чем сиквел. Естественно, за последние дни ситуация изменилась с выходом нового издания Dying Light 2: Reloaded Edition и бесплатных выходных, но до этого первая часть стабильно привлекала в среднем от 4 до 5 тысяч игроков в Steam, а вторая - от 3 до 4 тысяч.

Dying Light 1 - отличная игра с контентом за восемь лет, которую сейчас можно купить по низкой цене. Трудно превзойти это! Но да, для нас большая радость иметь две игры в тандеме, так как они служат разным целям.

Первая игра - это отличная отправная точка в мир Dying Light, и мы видим, что многие игроки переходят к сиквелу, который по-прежнему является нашим премиум-предложением.

Dying Light 2 стала прибыльной в первые же выходные и продолжает приносить прибыль, но коммерческие результаты не так важны, как признание нашего сообщества.

Смектала также отметил, что в случае с Dying Light 2 некоторые дизайнерские решения "не были удачными", но команде удалось улучшить механику и добавить все те функции, которых не хватало игре. Кроме того, директор франшизы добавил, что сейчас разработчики находятся "в хорошем настроении и готовы к действительно захватывающему будущему игры".

В заключение стоит напомнить, что релиз первой Dying Light состоялся в 2015 году.

4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Simple Jack
15
Гена Транквилизатор

МЫ сделали гoвно, но нам не стыдно, честно

6
-zotik- Гена Транквилизатор

Польский геймпром)

2
-zotik-

Зря не переживают. 2я часть мусор на фоне 1

8
Lvinomord

Действительно мусор? Я все никак не созрею..... вроде и хочется поиграть,а вроде и нет...

3
-zotik- Lvinomord

Когда я вспоминаю игру я вспоминаю систему розыска у зомби как в гта. Паркур стал хуже, и захват вышек

А я еще играл на релизе, там было писец багов

1
ЛАГАРИУМ

польський трешак с 15 фпс

5
kulikulikuli

Вторую сделали дерьмом. Сломали прокачку, открытый мир, сюжет дерьмо, персонажи дерьмо.

Обосрались по полной.

3
Господин Никто

выкинули Авелона,сделали сейвовый сиквел с посредственным сюжетом,теперь ноют

2
Richard Simons

Поправочка, первая часть ДЛ, первая часть игры, начиная со второй части , где надо бегать по крышам постоянно, превратилось в кал и продолжилось во 2ой части, которая вся кал. Вторая часть плоха во всем. Начиная с ингибиторов, которые в основном можно достать только ночью, и квестов , именно ночных. Как только взял, начинается ночь, и духота невероятных масштабов. Ну сделали бы тогда нормальную систему парирования, как Дед Айленде 2, офигенно прошел игру чисто на парировании, интересно, прикольно, весело. Квесты не заставляют тебя ходить в темноте, а если и ходишь в темноте, то нет духоты в виде уродов, которые шотают с 2ух ударов.... Идите на хрен со своим ДЛ2, душная параша

1
1barac9U7ada7

Теперь одинаково играть будут в обе игры, наверно. Ведь в игру завезли ОГНЕСТРЕЛ)

-2
ЛАГАРИУМ

а оптимизацию не завезли а тикстурки ище хуже чем в 1 части

2