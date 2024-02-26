Создатели Dying Light не переживают из-за того, что в первую часть играло больше людей, чем в сиквел

Как отмечает PCGamesN, на протяжении многих месяцев Dying Light была чуть более популярна, чем сиквел. Естественно, за последние дни ситуация изменилась с выходом нового издания Dying Light 2: Reloaded Edition и бесплатных выходных, но до этого первая часть стабильно привлекала в среднем от 4 до 5 тысяч игроков в Steam, а вторая - от 3 до 4 тысяч.
Dying Light 1 - отличная игра с контентом за восемь лет, которую сейчас можно купить по низкой цене. Трудно превзойти это! Но да, для нас большая радость иметь две игры в тандеме, так как они служат разным целям.
Первая игра - это отличная отправная точка в мир Dying Light, и мы видим, что многие игроки переходят к сиквелу, который по-прежнему является нашим премиум-предложением.
Dying Light 2 стала прибыльной в первые же выходные и продолжает приносить прибыль, но коммерческие результаты не так важны, как признание нашего сообщества.
Смектала также отметил, что в случае с Dying Light 2 некоторые дизайнерские решения "не были удачными", но команде удалось улучшить механику и добавить все те функции, которых не хватало игре. Кроме того, директор франшизы добавил, что сейчас разработчики находятся "в хорошем настроении и готовы к действительно захватывающему будущему игры".
В заключение стоит напомнить, что релиз первой Dying Light состоялся в 2015 году.
МЫ сделали гoвно, но нам не стыдно, честно
Польский геймпром)
Зря не переживают. 2я часть мусор на фоне 1
Действительно мусор? Я все никак не созрею..... вроде и хочется поиграть,а вроде и нет...
Когда я вспоминаю игру я вспоминаю систему розыска у зомби как в гта. Паркур стал хуже, и захват вышек
А я еще играл на релизе, там было писец багов
польський трешак с 15 фпс
Вторую сделали дерьмом. Сломали прокачку, открытый мир, сюжет дерьмо, персонажи дерьмо.
Обосрались по полной.
выкинули Авелона,сделали сейвовый сиквел с посредственным сюжетом,теперь ноют
Поправочка, первая часть ДЛ, первая часть игры, начиная со второй части , где надо бегать по крышам постоянно, превратилось в кал и продолжилось во 2ой части, которая вся кал. Вторая часть плоха во всем. Начиная с ингибиторов, которые в основном можно достать только ночью, и квестов , именно ночных. Как только взял, начинается ночь, и духота невероятных масштабов. Ну сделали бы тогда нормальную систему парирования, как Дед Айленде 2, офигенно прошел игру чисто на парировании, интересно, прикольно, весело. Квесты не заставляют тебя ходить в темноте, а если и ходишь в темноте, то нет духоты в виде уродов, которые шотают с 2ух ударов.... Идите на хрен со своим ДЛ2, душная параша
Теперь одинаково играть будут в обе игры, наверно. Ведь в игру завезли ОГНЕСТРЕЛ)
а оптимизацию не завезли а тикстурки ище хуже чем в 1 части