Создатели Dying Light не переживают из-за того, что в первую часть играло больше людей, чем в сиквел

Как отмечает PCGamesN, на протяжении многих месяцев Dying Light была чуть более популярна, чем сиквел. Естественно, за последние дни ситуация изменилась с выходом нового издания Dying Light 2: Reloaded Edition и бесплатных выходных, но до этого первая часть стабильно привлекала в среднем от 4 до 5 тысяч игроков в Steam, а вторая - от 3 до 4 тысяч.

Dying Light 1 - отличная игра с контентом за восемь лет, которую сейчас можно купить по низкой цене. Трудно превзойти это! Но да, для нас большая радость иметь две игры в тандеме, так как они служат разным целям.



Первая игра - это отличная отправная точка в мир Dying Light, и мы видим, что многие игроки переходят к сиквелу, который по-прежнему является нашим премиум-предложением.



Dying Light 2 стала прибыльной в первые же выходные и продолжает приносить прибыль, но коммерческие результаты не так важны, как признание нашего сообщества.

Смектала также отметил, что в случае с Dying Light 2 некоторые дизайнерские решения "не были удачными", но команде удалось улучшить механику и добавить все те функции, которых не хватало игре. Кроме того, директор франшизы добавил, что сейчас разработчики находятся "в хорошем настроении и готовы к действительно захватывающему будущему игры".

В заключение стоит напомнить, что релиз первой Dying Light состоялся в 2015 году.