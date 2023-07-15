Студия Mechanics VoiceOver анонсировала начало работ над русской озвучкой Dying Light

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала начало работ над русскую озвучку экшен-хоррора Dying Light.
Сбор средств уже запущен — требуется 500 000 рублей, но уже сейчас вы можете оценить пример перевода в ролике, расположенном ниже.
Казалось бы, свет - это то, что мы видим утром с первыми лучами солнца или банально включая свет прикроватной лампы или телефона. Собираясь на работу, на учебу, ненавидим его или просто воспринимаем как должное. Но что если вы находитесь в легендарном городе Харране и этот свет... умирает, угасает? Dying Light - воистину потрясающий хоррор от Techland, где зомби-тематика вызывает мурашки, а сердце замирает. Вторая часть получила официальную озвучку, однако именно первая часть задала темп и колорит. Поэтому наша команда, Mechanics VoiceOver, являясь фанатами данной игры, анонсирует сбор средств на локализацию Dying Light.
Вовремя
Ну вот хоть повод появится перепройти
Ништяк!
Пройдя игру раза 4 думал мне хватит...
Но вот оно, еще один повод перепройти игру )
О, повод впервые пройти игру))
только перевод этот придется ждать очень очень долго учитывая как они озвучивают
Семпл нужно проверить только одним способом
-If Momma ain't happy nobody's happy
Зачем?
Что бы ты спросил
А че тут раньше озвучки не было?
У второй была.
Если сделают озвучку, то будет прикольно, но что-то я сомневаюсь, что им удастся собрать нужную сумму, учитывая, что игра уже не так актуальна.
По атмосфере первая часть конечно уделывает вторую, но вот лично мне вторая как-то больше зашла именно за счет бОльшего погружения в неё, благодаря полной русской озвучке.
Будет, конечно, интересно перепройти еще раз первую с русской озвучкой.
А зачем? Там оригинал оч уместно звучит,особенно акцент жителей Харрана.
Никто ж принудительно не заставляет играть с озвучками, играйте и дальше оригинал.
А смысл ?!
На кой хрен оно надо, эту игру уже все прошли, снесли в корзину и забыли, зачем тратить врем на неактуальные продукты???
Возможно, зря: игре уж 8 лет
Дам тебе информацию для размышления. У первой части онлайн ниже второй на тысячу играющих. Так что мнение про то, что игре 8 лет не канает.
Вот тебе на размышление - ты мне дал информацию, которую я знал и без того; и тем не менее, это не GTA
Игра до сих пор пользуется популярностью, кто-то в первый раз её сейчас проходит, кто-то во второй, многие и по нескольку раз уже прошли. Какая разница, сколько вообще прошло времени, главное что получит русскую озвучку, донатеры уж точно получат желаемое, а те, кто даже донат не кинул, и того получат озвучку нахаляву
В это ещё игрунькают? Они ваще не в теме? Там куча игрулек требуют звучки, современных, недавно вышедших, актуальных и популярных. Прошёл и снёс эту зомби фигню, и ничё не заставит туды вернутьси.
Список в студию.
На кой переводить современные подобия на игры, если можно перевести признанные шедевры игропрома? К тому же она до сих пор бодро играется.
Много мозгов не надо, чтоб найти группу в вк и узнать что всё зависит от желаний людей, dying light люди давно просили, сейчас они за проект взялись. Так что да - в это ещё играют, да - это ещё в теме, нет - это не зомби фигня, не нравится - пройди мимо, помимо всего прочего есть и другие группы, занимающиеся озвучкой игр, проектов хватает на всех, вопрос лишь в спросе, а на эту игру спрос есть и большой. Недавно озвучивали dishonored и vampyr, игры вроде даже менее популярнее чем dying light, но чем плохо то, студии от проекта к проекту растут, и у них появляется больше возможностей? Именно что от этого только плюсы, пусть озвучивают любые проекты, приносящие ПРИБЫЛЬ, от этого студия не загнётся и будет расцветать