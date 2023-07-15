Dying Light 27.01.2015
8.8 7 061 оценка

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала начало работ над русской озвучкой Dying Light

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butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала начало работ над русскую озвучку экшен-хоррора Dying Light.

Сбор средств уже запущен — требуется 500 000 рублей, но уже сейчас вы можете оценить пример перевода в ролике, расположенном ниже.

Казалось бы, свет - это то, что мы видим утром с первыми лучами солнца или банально включая свет прикроватной лампы или телефона. Собираясь на работу, на учебу, ненавидим его или просто воспринимаем как должное. Но что если вы находитесь в легендарном городе Харране и этот свет... умирает, угасает? Dying Light - воистину потрясающий хоррор от Techland, где зомби-тематика вызывает мурашки, а сердце замирает. Вторая часть получила официальную озвучку, однако именно первая часть задала темп и колорит. Поэтому наша команда, Mechanics VoiceOver, являясь фанатами данной игры, анонсирует сбор средств на локализацию Dying Light.
26
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Seijen

Вовремя

12
Famiclone

Ну вот хоть повод появится перепройти

8
HITMAN 5

Ништяк!

3
ROKstar666

Пройдя игру раза 4 думал мне хватит...

Но вот оно, еще один повод перепройти игру )

1
Adbraxas

О, повод впервые пройти игру))

1
shumaher-253

только перевод этот придется ждать очень очень долго учитывая как они озвучивают

1
CTELC D.R.

Семпл нужно проверить только одним способом

-If Momma ain't happy nobody's happy

1
AxelFoley

Зачем?

0
flaur74

Что бы ты спросил

1
CheerfulWallis
0
UnRus

А че тут раньше озвучки не было?

-1
punck

У второй была.

0
SR388

Если сделают озвучку, то будет прикольно, но что-то я сомневаюсь, что им удастся собрать нужную сумму, учитывая, что игра уже не так актуальна.

По атмосфере первая часть конечно уделывает вторую, но вот лично мне вторая как-то больше зашла именно за счет бОльшего погружения в неё, благодаря полной русской озвучке.

Будет, конечно, интересно перепройти еще раз первую с русской озвучкой.

-1
SubaruBrzDream

А зачем? Там оригинал оч уместно звучит,особенно акцент жителей Харрана.

-2
The_Igromator

Никто ж принудительно не заставляет играть с озвучками, играйте и дальше оригинал.

4
SubaruBrzDream The_Igromator
0
Adamantokha_00

А смысл ?!

-3
Палыч Роков

На кой хрен оно надо, эту игру уже все прошли, снесли в корзину и забыли, зачем тратить врем на неактуальные продукты???

-3
Mihan_The_Man

Возможно, зря: игре уж 8 лет

-4
Alexey Revan

Дам тебе информацию для размышления. У первой части онлайн ниже второй на тысячу играющих. Так что мнение про то, что игре 8 лет не канает.

1
Mihan_The_Man Alexey Revan

Вот тебе на размышление - ты мне дал информацию, которую я знал и без того; и тем не менее, это не GTA

0
Caster1882

Игра до сих пор пользуется популярностью, кто-то в первый раз её сейчас проходит, кто-то во второй, многие и по нескольку раз уже прошли. Какая разница, сколько вообще прошло времени, главное что получит русскую озвучку, донатеры уж точно получат желаемое, а те, кто даже донат не кинул, и того получат озвучку нахаляву

1
Mister Venom

В это ещё игрунькают? Они ваще не в теме? Там куча игрулек требуют звучки, современных, недавно вышедших, актуальных и популярных. Прошёл и снёс эту зомби фигню, и ничё не заставит туды вернутьси.

-13
Богдан Мастдаев

Список в студию.

0
trava10

На кой переводить современные подобия на игры, если можно перевести признанные шедевры игропрома? К тому же она до сих пор бодро играется.

1
Caster1882

Много мозгов не надо, чтоб найти группу в вк и узнать что всё зависит от желаний людей, dying light люди давно просили, сейчас они за проект взялись. Так что да - в это ещё играют, да - это ещё в теме, нет - это не зомби фигня, не нравится - пройди мимо, помимо всего прочего есть и другие группы, занимающиеся озвучкой игр, проектов хватает на всех, вопрос лишь в спросе, а на эту игру спрос есть и большой. Недавно озвучивали dishonored и vampyr, игры вроде даже менее популярнее чем dying light, но чем плохо то, студии от проекта к проекту растут, и у них появляется больше возможностей? Именно что от этого только плюсы, пусть озвучивают любые проекты, приносящие ПРИБЫЛЬ, от этого студия не загнётся и будет расцветать

1