Techland переиздает базовое издание Dying Light в честь получения 300 000 отзывов в Steam

Май - месяц поклонения зомби, поэтому сейчас самое время для постапокалиптических новостей. Стало известно, что первая Dying Light отпраздновала на днях знаменательный юбилей - 300 тысяч обзоров в Steam. Более того, 95% из них - положительные.
По такому случаю польский разработчик решил тоже разделить это радостное обстоятельство. Как оказалось, в продажу снова поступила базовая версия первой части игры для PC и Xbox. Ранее можно было купить только расширенное или финальное издание.
По словам разработчиков из Techland, это переиздание призвано отпраздновать накопление 300 тысяч пользовательских отзывов, а также дать возможность тем, кто хочет впервые сесть на поезд Dying Light, получить более дешевый и доступный вариант.
Распродажа продлится до 19 (PC) и 23 (Xbox) мая. Так что у вас еще есть много времени, чтобы приобрести Dying Light за действительно выгодную цену.
лучше бы вторую часть до ума довели, а то багов там больше, чем зомби.
Думаю со временем доведут до ума.
Какие баги?
Чет я еще с релиза не припомню особо багов кроме пацана с искривлённой головой
Я бы приобрёл в коллекцию дисковое финальное издание Dying Light 2 со всеми патчами и обновами,если таковое выпустят.
для РФ доступен апгрейд стандарта до дефинитив идишн
Вот не знаю, тот же Definitive Edition можно купить за ~300 рублей. Толку от Standart без DLC?
Я часть лучше буквально во всем // Dante's Inferno