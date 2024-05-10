Techland переиздает базовое издание Dying Light в честь получения 300 000 отзывов в Steam

Май - месяц поклонения зомби, поэтому сейчас самое время для постапокалиптических новостей. Стало известно, что первая Dying Light отпраздновала на днях знаменательный юбилей - 300 тысяч обзоров в Steam. Более того, 95% из них - положительные.

По такому случаю польский разработчик решил тоже разделить это радостное обстоятельство. Как оказалось, в продажу снова поступила базовая версия первой части игры для PC и Xbox. Ранее можно было купить только расширенное или финальное издание.

По словам разработчиков из Techland, это переиздание призвано отпраздновать накопление 300 тысяч пользовательских отзывов, а также дать возможность тем, кто хочет впервые сесть на поезд Dying Light, получить более дешевый и доступный вариант.

Распродажа продлится до 19 (PC) и 23 (Xbox) мая. Так что у вас еще есть много времени, чтобы приобрести Dying Light за действительно выгодную цену.