ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби , Кооператив
8.9 8 295 оценок

Techland переиздает базовое издание Dying Light в честь получения 300 000 отзывов в Steam

Gruz_
Новости

Май - месяц поклонения зомби, поэтому сейчас самое время для постапокалиптических новостей. Стало известно, что первая Dying Light отпраздновала на днях знаменательный юбилей - 300 тысяч обзоров в Steam. Более того, 95% из них - положительные.

По такому случаю польский разработчик решил тоже разделить это радостное обстоятельство. Как оказалось, в продажу снова поступила базовая версия первой части игры для PC и Xbox. Ранее можно было купить только расширенное или финальное издание.

По словам разработчиков из Techland, это переиздание призвано отпраздновать накопление 300 тысяч пользовательских отзывов, а также дать возможность тем, кто хочет впервые сесть на поезд Dying Light, получить более дешевый и доступный вариант.

Распродажа продлится до 19 (PC) и 23 (Xbox) мая. Так что у вас еще есть много времени, чтобы приобрести Dying Light за действительно выгодную цену.

2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Gridon

лучше бы вторую часть до ума довели, а то багов там больше, чем зомби.

7
Exies27

Думаю со временем доведут до ума.

1
spaMER_ID

Какие баги?

0
Famiclone

Чет я еще с релиза не припомню особо багов кроме пацана с искривлённой головой

0
AchingGarrison

Я бы приобрёл в коллекцию дисковое финальное издание Dying Light 2 со всеми патчами и обновами,если таковое выпустят.

2
JohnTornton

для РФ доступен апгрейд стандарта до дефинитив идишн

0
Artery Kaulitz

Вот не знаю, тот же Definitive Edition можно купить за ~300 рублей. Толку от Standart без DLC?

0
Пользователь ВКонтакте

Я часть лучше буквально во всем // Dante's Inferno

-12