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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 595 оценок

22 февраля Dying Light 2 получит обновление с огнестрелом и новое издание Reloaded Edition

monk70
Новости

Dying Light 2 Stay Human недавно провела мероприятие «Благословение Дракона», посвященное наступлению Лунного Нового года, но теперь Techland опубликовала информацию о новом издании зомби-экшена. Выход Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition и обновления Firearms, в котором представлено долгожданное огнестрельное оружие, намечен на 22 февраля 2024 года.

Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition включает DLC «Bloody Ties» и обновление Firearms, а также весь дополнительный контент, представленный на данный момент. Директор по франчайзингу Techland Таймон Смектала также сообщил, что последнее обновление включает в себя множество нового контента для одиночных и совместных игроков и сюрпризы для поклонников оригинальной Dying Light, а также новые визуальные эффекты, включая растительность, скайбоксы и лица зомби.

Также сообщается, что 2-я годовщина пройдёт на сайте Pilgrim Outpost, а Nightmare Mode и Tower Raid будут отложены.

22
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Oscilograf

ну вот после этого уже можно и с торрента скачать.

6
Famiclone

И нафига я её начал перепроходить два дня назад? Придется притормозить

3
YuReI_138

Я вот тоже поторопился, в декабре её проходил (

1
bysaturn

Уважение за такую поддержку. Всем бы так.

3
saa0891
Dying Light 2 получит обновление с огнестрелом

Не прошло и два года,хотя конечно с релиза они кардинально улучшили и доработали игру (начиная с крафта оружия,при чём рецептов очень много и их можно улучшать,отсутствие крафта оружия для меня было одним из самых больших недостатков на релизе и заканчивая переработкой ночи и тонны различных эвентов) и до сих пор её поддерживают тут без сомнения надо отдать Techland должное,такой подход к своим игра мне всегда очень нравился и восхищал,мало какие из разрабов выпускают столько контента и так поддерживают свои игры на протяжении многих лет.

2
Oscilograf

а вот продажи в России они запретили. Фекалоиды.

2
rei_nyasha Oscilograf

на офф сайте можно стим ключ купить российской картой

0
Рогатый Лорд

Последнее?

1
monk70

Последнее на данный момент

2
oKeegan

Что последнее ? Обновление ? Нет

0
Evgen Lawson

"Nightmare Mode и Tower Raid будут отложены." да неужели?
а второе DLC и вовсе теперь не будем вспоминать?

1
rei_nyasha

короче ждите еще год чтоб нормально поиграть в полную версию

0
oKeegan

Красавцы. Сразу видно, что они стараются. Ждем

0
Bassota277

Я тоже до сих пор не играл,ждал что-то типа дефинити эдишн и идеальной полировки игры.

0
v039483

что-то они торопятся с "Reloaded" версией 8(

сперва должна быть "Pre-Loaded"

потом "Loaded"

а уже после "Reloaded"

0
electr01

Лять Я всё понимаю но где 2 длс ?

0
warp 37

А где второе глобальное DLC?

0
HarmfulVillius

Это унылое дерьмо ничего не спасёт.

-2
Vengel Bryde

зря ты так про свою жизнь или про себя.. хотя..

2
1barac9U7ada7

Во то что доктор прописал, жду. Как раз до нового пришествия до храброй красавицы Элой есть время перепрейти

-3
Artery Kaulitz

Теперь будет новый DOOM с зомбями

-3
phenomenalny

Может теперь и будет смысл пройти этот высер

-5
saa0891
будет смысл пройти этот высер

Просто интересно,какой смысл играть в игру которую ты считаешь высером.

5
InboxM saa0891

Да нормальная в принципе игра. Не фонтан конечно, хуже первой части. Но если игра гомно, ты не заставишь себя её пройти.

0
saa0891 InboxM

Да я то знаю что игра нормальная,после всех обнов так точно,таких классных зомбей больше ни кто и не делает,да и система повреждений шикарная,просто человек считает игру гов*ом и всё равно готов его жрать,поэтому я и спросил в чём смысл,у меня бы мысли не возникло играть в то что мне не нравится.

0