22 февраля Dying Light 2 получит обновление с огнестрелом и новое издание Reloaded Edition

Dying Light 2 Stay Human недавно провела мероприятие «Благословение Дракона», посвященное наступлению Лунного Нового года, но теперь Techland опубликовала информацию о новом издании зомби-экшена. Выход Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition и обновления Firearms, в котором представлено долгожданное огнестрельное оружие, намечен на 22 февраля 2024 года.
Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition включает DLC «Bloody Ties» и обновление Firearms, а также весь дополнительный контент, представленный на данный момент. Директор по франчайзингу Techland Таймон Смектала также сообщил, что последнее обновление включает в себя множество нового контента для одиночных и совместных игроков и сюрпризы для поклонников оригинальной Dying Light, а также новые визуальные эффекты, включая растительность, скайбоксы и лица зомби.
Также сообщается, что 2-я годовщина пройдёт на сайте Pilgrim Outpost, а Nightmare Mode и Tower Raid будут отложены.
ну вот после этого уже можно и с торрента скачать.
И нафига я её начал перепроходить два дня назад? Придется притормозить
Я вот тоже поторопился, в декабре её проходил (
Уважение за такую поддержку. Всем бы так.
Не прошло и два года,хотя конечно с релиза они кардинально улучшили и доработали игру (начиная с крафта оружия,при чём рецептов очень много и их можно улучшать,отсутствие крафта оружия для меня было одним из самых больших недостатков на релизе и заканчивая переработкой ночи и тонны различных эвентов) и до сих пор её поддерживают тут без сомнения надо отдать Techland должное,такой подход к своим игра мне всегда очень нравился и восхищал,мало какие из разрабов выпускают столько контента и так поддерживают свои игры на протяжении многих лет.
а вот продажи в России они запретили. Фекалоиды.
на офф сайте можно стим ключ купить российской картой
Последнее?
Последнее на данный момент
Что последнее ? Обновление ? Нет
"Nightmare Mode и Tower Raid будут отложены." да неужели?
а второе DLC и вовсе теперь не будем вспоминать?
короче ждите еще год чтоб нормально поиграть в полную версию
Красавцы. Сразу видно, что они стараются. Ждем
Я тоже до сих пор не играл,ждал что-то типа дефинити эдишн и идеальной полировки игры.
что-то они торопятся с "Reloaded" версией 8(
сперва должна быть "Pre-Loaded"
потом "Loaded"
а уже после "Reloaded"
Лять Я всё понимаю но где 2 длс ?
А где второе глобальное DLC?
Это унылое дерьмо ничего не спасёт.
зря ты так про свою жизнь или про себя.. хотя..
Во то что доктор прописал, жду. Как раз до нового пришествия до храброй красавицы Элой есть время перепрейти
Теперь будет новый DOOM с зомбями
Может теперь и будет смысл пройти этот высер
Просто интересно,какой смысл играть в игру которую ты считаешь высером.
Да нормальная в принципе игра. Не фонтан конечно, хуже первой части. Но если игра гомно, ты не заставишь себя её пройти.
Да я то знаю что игра нормальная,после всех обнов так точно,таких классных зомбей больше ни кто и не делает,да и система повреждений шикарная,просто человек считает игру гов*ом и всё равно готов его жрать,поэтому я и спросил в чём смысл,у меня бы мысли не возникло играть в то что мне не нравится.