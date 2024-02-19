22 февраля Dying Light 2 получит обновление с огнестрелом и новое издание Reloaded Edition

Dying Light 2 Stay Human недавно провела мероприятие «Благословение Дракона», посвященное наступлению Лунного Нового года, но теперь Techland опубликовала информацию о новом издании зомби-экшена. Выход Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition и обновления Firearms, в котором представлено долгожданное огнестрельное оружие, намечен на 22 февраля 2024 года.

Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition включает DLC «Bloody Ties» и обновление Firearms, а также весь дополнительный контент, представленный на данный момент. Директор по франчайзингу Techland Таймон Смектала также сообщил, что последнее обновление включает в себя множество нового контента для одиночных и совместных игроков и сюрпризы для поклонников оригинальной Dying Light, а также новые визуальные эффекты, включая растительность, скайбоксы и лица зомби.

Также сообщается, что 2-я годовщина пройдёт на сайте Pilgrim Outpost, а Nightmare Mode и Tower Raid будут отложены.