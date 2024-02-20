Авторы Dying Light 2 подтвердили бесплатную раздачу сюжетного дополнения к игре. Команда активно работает над вторым DLC

На днях польская студия Techland обрадовала поклонников зомби-экшена Dying Light 2 скорым выходом масштабного обновлениям. Уже через несколько дней проект получит крупнейший апдейт с новым контентом, огнестрельным оружием и многочисленными улучшениями. Также игра получит обновленное стандартное издание, которое будет включать в себя первое сюжетное дополнение Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties. Отвечая на вопросы игроков после анонса разработчики подтвердили, что DLC будет доступно бесплатно всем игрокам, даже если они его не покупали.

Для получения Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties нужно будет лишь владеть оригинальной игрой до выхода обновления — 22 февраля. После этой даты, DLC станет неотъемлемой частью стандартного издания зомби-экшена и его не нужно будет покупать отдельно. Разработчики обещали отблагодарить игроков, которые ранее покупали дополнение Bloody Ties отдельно. Вероятно, пользователям будут начислены дополнительные внутриигровые награды.

Вместе с этим студия Techland напомнила, что он продолжает активно трудиться над вторым сюжетным расширением к игре. Когда выйдет следующее дополнение пока остается неизвестным. Авторы обещали сделать его по-настоящему масштабным и перенести игроков с его помощью в совершенно новую локацию для исследования. Первыми официальными подробностями DLC обещают поделиться уже этим летом — его разработка сейчас главный приоритет для Techland.