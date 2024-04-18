Dying Light 2 Stay Human получил обновление Nightmare Mode, представлен официальный трейлер

Обновление "Nightmare Mode" для Dying Light 2 добавляет дополнительный уровень сложности в игру, чтобы предоставить игрокам еще больший вызов. В рамках этого обновления появляется новая тактическая система выносливости, что делает сражения еще более напряженными и требующими стратегии. Враги становятся более сильными, а количество предметов более редкой сложности увеличивается, добавляя азарта. Это обновление призвано удовлетворить потребности опытных игроков, и они могут ожидать новых вызовов и увлекательных приключений в мире Dying Light 2.
Обновление режима "Кошмар" для Dying Light 2 уже доступно. В Dying Light 2 Stay Human можно играть на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК, а облачная версия Dying Light 2 Stay Human также доступна на Nintendo Switch.
да лучшеб сюжетное длс выпустили
Ну фиксить баги тоже важно. Надеюсь еще пару ДЛС у них в итоге будет, желательно с расширением мира.
классно да, они добавили новый баг, я теперь не могу загрузиться в игру, даже если начинаю новую, сразу же умираю после загрузки
А мой баг так и не поправили, с окном ошибки вылетающим по памяти :( Хотя в исправленных он типа есть. Уууууу.
Большое спасибо вам текленд за очередное обновление! Новый уровень сложности настолько хорошо проработан, что я умираю в безопасной зоне едва подключившись в игру))))
я думал что только у меня так, загружаю игру и сразу же мертвый
Techland конечно как всегда приятно удивляют насколько же долго и качественно они поддерживают свои игры и выпускают для них дополнительный контент, особенно порадовало что наконец то завезли огнестрел, да и вообще с релиза кучу косяков исправили и доработали многие элементы.
Надеюсь баги пофиксили таки. Я неделю с их техподдержкой в емайлах препирался, в итоге проблему так и не решили и скатились к тупым советам типа "отключи антивирус", которого нету, "удали моды", которых нету, "обнови драйвера", хотя я им в первом же сообщении написал что драйвера все свежие и "переустанови винду". При том, что на пиратке той же версии этих ошибок и вылетов нет :)
PS> Fixed the bug causing internal memory running out after a few minutes of gameplay
вот этот злодей, неужто мои мегабайты дампов кто-то прочитал таки у них :)
Techland красавчики
Судя по новой волне подгоревших пуканов, потому что люди ОПЯТЬ не могут поиграть после обновы - ну такое себе :)