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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 4 009 оценок

Dying Light 2 Stay Human получил обновление Nightmare Mode, представлен официальный трейлер

KAMA33
Новости

Обновление "Nightmare Mode" для Dying Light 2 добавляет дополнительный уровень сложности в игру, чтобы предоставить игрокам еще больший вызов. В рамках этого обновления появляется новая тактическая система выносливости, что делает сражения еще более напряженными и требующими стратегии. Враги становятся более сильными, а количество предметов более редкой сложности увеличивается, добавляя азарта. Это обновление призвано удовлетворить потребности опытных игроков, и они могут ожидать новых вызовов и увлекательных приключений в мире Dying Light 2.

Обновление режима "Кошмар" для Dying Light 2 уже доступно. В Dying Light 2 Stay Human можно играть на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК, а облачная версия Dying Light 2 Stay Human также доступна на Nintendo Switch.

12
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
m.a.r.r.a.d.e.r.

да лучшеб сюжетное длс выпустили

3
Oscilograf

Ну фиксить баги тоже важно. Надеюсь еще пару ДЛС у них в итоге будет, желательно с расширением мира.

2
m.a.r.r.a.d.e.r. Oscilograf

классно да, они добавили новый баг, я теперь не могу загрузиться в игру, даже если начинаю новую, сразу же умираю после загрузки

2
Oscilograf m.a.r.r.a.d.e.r.

А мой баг так и не поправили, с окном ошибки вылетающим по памяти :( Хотя в исправленных он типа есть. Уууууу.

0
WeakKyon

Большое спасибо вам текленд за очередное обновление! Новый уровень сложности настолько хорошо проработан, что я умираю в безопасной зоне едва подключившись в игру))))

3
m.a.r.r.a.d.e.r.

я думал что только у меня так, загружаю игру и сразу же мертвый

Спойлер
3
saa0891

Techland конечно как всегда приятно удивляют насколько же долго и качественно они поддерживают свои игры и выпускают для них дополнительный контент, особенно порадовало что наконец то завезли огнестрел, да и вообще с релиза кучу косяков исправили и доработали многие элементы.

2
Oscilograf

Надеюсь баги пофиксили таки. Я неделю с их техподдержкой в емайлах препирался, в итоге проблему так и не решили и скатились к тупым советам типа "отключи антивирус", которого нету, "удали моды", которых нету, "обнови драйвера", хотя я им в первом же сообщении написал что драйвера все свежие и "переустанови винду". При том, что на пиратке той же версии этих ошибок и вылетов нет :)

PS> Fixed the bug causing internal memory running out after a few minutes of gameplay

вот этот злодей, неужто мои мегабайты дампов кто-то прочитал таки у них :)

2
oKeegan

Techland красавчики

0
Oscilograf

Судя по новой волне подгоревших пуканов, потому что люди ОПЯТЬ не могут поиграть после обновы - ну такое себе :)

0