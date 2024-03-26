Геймдизайнер Dying Light 2 обещает скоро раскрыть подробности второго сюжетного DLC

Празднование второй годовщины с момента запуска зомби-экшена Dying Light 2 постепенно подходит к концу. Разработчики из польской студии Techland напомнили, что для игры планируются несколько крупных контентных обновлений, а также идет работа над вторым сюжетным дополнением. Геймдизайнер проекта Тимон Смектала обещает поделиться подробностями расширения уже в ближайшее время.

Ключевой создатель Dying Light 2 затронул тему второго запланированного дополнения к игре в ходе последнего интервью с журналистами в честь юбилея игры. Разработчик отметил, что команда сейчас сконцентрирована на годовщине и запланированных ивентах. В Techland не хотят перегружать игроков большим количеством информации и отвлекать их, поэтому сейчас все планы на игру будут поступать постепенно в рамках общего плана студии.

Прямо сейчас команда продолжает работать над несколькими сюрпризами для игроков, а также завершает работу над режимом "Кошмар" и рейдами, которые были анонсированы ранее. По словам Смекталы, второе дополнение не заставит себя долго ждать, нужно лишь набраться терпения. Рейды и новый игровой режим должны выйти в течение нескольких месяцев, а сразу за этим может последовать полноценный анонс второго DLC для Dying Light 2.