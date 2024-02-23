Режиссер Dying Light 2 "стоит на своем" относительно отсутствия огнестрельного оружия на релизе

Несмотря на то, что в недавно вышедшем крупном обновлении Dying Light 2 все же получила огнестрельное оружие, основное внимание в игре и во всей франшизе по-прежнему уделяется ближнему бою, о чем недвусмысленно намекнул режиссер. По словам Таймона Смекталы, в основе построения игрового мира франшизы лежит рукопашный бой.

В интервью PCGamesN Смектала подчеркнул, что, хотя игровое сообщество уже давно просило добавить во вторую игру огнестрельное оружие, именно рукопашный бой является фундаментом франшизы. Вернуть огнестрельное оружие в Dying Light 2 в буквальном смысле слова стало ответом на просьбы фанатов, которых, по словам директора франшизы, было не мало. Это заставило их принять вызов и сделать эту дополнительную функцию в сотрудничестве с сообществом.

Отсутствие в первоначальном варианте огнестрельного оружия было важно по двум причинам. Прежде всего, это было нужно в плане выстраивания мира, подкрепляя идею "современных темных веков", суть которой заключалась в том, что человечество потерпело крах.



Цивилизация, промышленность исчезли, и никто не в состоянии производить оружие, особенно [потому что] уже имеющееся захватили военные. Во-вторых, мы хотели подчеркнуть, насколько важно для франшизы Dying Light именно оружие ближнего боя.



Похоже, людям очень нравится бить зомби хедшотами, и сообщество просило об этом с такой силой, что нам пришлось принять вызов.

На вопрос, не жалеет ли он о том, что с самого начала не добавил в Dying Light 2 огнестрельное оружие, Смектала ответил отрицательно: "Нет, я твердо стою на своем". Впрочем, с учетом того, что Techland считает Dying Light 2 лучшей игрой про зомби, дать игрокам набор новых возможностей для развлечения - также часть этой задачи.

Думаю, мы пошли на значительный риск, выбрав в качестве сеттинга "современные темные века", и я очень горжусь этим. Но поскольку мы хотим, чтобы Dying Light 2 Stay Human стала идеальной зомби-площадкой, вполне логично предоставить в распоряжение игрока максимум возможностей для развлечения.