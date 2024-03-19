Techland рассказали о "секретной формуле" успеха Dying Light; команда не собиралась переходить к лайв-сервису

Кажется, что с Dying Light 2: Stay Human компания Techland повторила успех первой Dying Light, которая в течение нескольких лет пользовалась безумной поддержкой после релиза. Учитывая такой уровень приверженности выпуску нового контента для игры, задумывалась ли студия о том, чтобы сделать игру полноценным продуктом, работающим в режиме реального времени?
Об этом в новом интервью спросили директора франчайзинга Dying Light Таймона Смекталу.
Мы остановились на очень уникальной формуле оригинальной Dying Light — премиум-игры с дополнительными элементами GaaS — и пока она работает и приносит нам успех, поэтому мы не собираемся ее менять. Но, конечно, мы внимательно следим за всеми самыми актуальными тенденциями отрасли, что необходимо, учитывая, насколько сложной становится разработка игр с каждым последующим годом.
Я думаю, что ключевым моментом здесь являются наши уникальные отношения с нашим сообществом. Когда мы побеждаем, мы празднуем вместе, когда терпим неудачу, наше сообщество поддерживает и помогает, мы относимся друг к другу с уважением и пониманием. Мы очень открыты с нашим сообществом, предоставляя им пространство и инструменты для прямого общения с нами. Это наша «секретная формула», это то, что у нас работает.
до успехов первой им далеко. плюс видимо их "секретная формула" это уволить Криса Авеллона посреди разработки. в итоге (как обычно бывает) он не виновен. все кто его оклеветал не получили никакого наказания, но карьеру человеку угробили.